'Gledam i ne vjerujem tko izvodi korner za Dinamo. A Hajduk nije glavni kandidat za HNL titulu'

Tomislav Ivković (63) bio je bez dlake na jeziku u emisiji Stadion, gdje se analiziralo 20. kolo HNL-a, kao i dvije zaostale utakmice četvrtog kola koje su odigrane prošlog tjedna.

Dinamo je u zaostaloj utakmici šokantno izgubio od Lokomotive 0-3, a Ivković je bio vrlo kritičan prema 'modrima'.

- Definitivno je najveće iznenađenje poraz Dinama od Lokomotive. Gledajući današnji derbi, u ovom trenutku je veća razlika i bolja kvaliteta igra Rijeke, Hajduk je možda malo bolji od Dinama, ali nedovoljno da bi bili glavni kandidat za naslov prvaka. Ovom se pobjedom Rijekom definitivno umiješala, ovo će biti trka u troje - rekao je Ivković u emisiji Stadion i dodao:

- Taj je poraz ogromno iznenađenje. Pratio sam prijateljske utakmice i čitao izjave, Jakirović je pričao o visokom presingu, dubini i brzini, a toga nije bilo niti u jednom trenutku utakmice, čak i kada su gubili! Dugo, dugo vremena nisam vidio toliko ispuhan Dinamo. Glava im je bila izgubljena. Nisam mogao pronaći odgovor zašto tako igraju.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Martin Baturina ušao je s klupe u 64. minuti u utakmici 20. kola protiv Istre 1961, u kojoj je Dinamo slavio 1-0, dok je Josip Mišić bio suspendiran zbog žutih kartona.

Ivković: 'Je li Baturina žrtveno janje?'

Ivković je istaknuo kako je Jakirović pogriješio u pristupu s Baturinom i kako takav mladi igrač, koji glasi kao najtalentiraniji drauglj u izlogu 'modrih', mora biti svaku utakmicu u prvoj postavi.

- Atmosfera oko kluba nije pozitivna, nervoza se može rezati nožem. Klub ne funkcionira kao cjelina i događa se veliko iznenađenje, da Dinamo igra ovako kako igra. A Martin Baturina sjedi na klupi, ne igra od početka. Je li on žrtveno janje ili netko trenira mišiće na njemu? Pa on je jedan od najboljih igrača, najtalentiraniji i najvrjedniji u svlačionici. On je i reprezentativac Hrvatske. I od njega mi sad stvaramo rezervu!? To se ozbiljnom klubu ne smije dogoditi. Neke igrače treba istrpjeti dati im uvjete da se razvijaju. Baturina mora igrati - odlučno je rekao Ivković.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ivković: 'Što je to, nedisciplina ili anarhija?'

Jedan je detalj Ivković posebno istaknuo.

- Dugo nisam vidio Dinamo toliko zbunjen i nemoćan, taktički loše postavljen. Dinamo nije stvarao šanse kroz igru, što mene kao dinamovca posebno zabrinjava. Stariji igrači - Ademi, Petković, Mišić, oni moraju biti u stanju voditi momčad i pogurati je kad ne ide. A kakav je nered vladao na toj utakmici najbolje pokazuje jedan detalj. Dinamo gubi 2-0 i ima korner. Ja gledam i ne vjerujem tko ga izvodi. Bruno Petković!? Znači igrač koji je jedan od najopasnijih u šesnaestercu ide izvoditi korner. Ja ne znam što je to, je li to nedisciplina, ili anarhija? To recimo pokazuje kakvo je stanje u Dinamu.

- Cijeli tjedan se svodila priča hoće li Sergej Jakirović biti smijenjen ili ne. Cijeli tjedan čitamo jesu li igrači stali uz njega ili ne. Atmosfera sama u klubu i oko kluba nije pozitivna. Nezadovoljstvo se može rezati nožem. Kada klub ne funkcionira kao cjelina, onda se događa ovo što se događa.

'Brekalo je pojačanje za Hajduk'

Ivković je analizirao i Jadranski derbi, u kojem je Rijeka uzela tri boda pobjedom od 2-1....

- Hajduk je ušao agresivnije, čvršće, zabili su taj gol. Međutim, kada smo očekivali da će se Hajduk opustiti i početi igrati, to se nije dogodilo. Rijeka je izdržala, a izmjene Sopića donose preokret u igri Rijeke. Pašalić, Ivanović i Fruk nisu bili na svojem nivou, ali snaga Rijeke je u tome da ima 15, 16 igrača. Ušli su Obregon, Hodža, Grgić, Bogojević, Sopih ih je doveo u formu, zna da njih može računati u svakom trenutku. Hajduk izmjenama nije dobio ništa, stvara jako malo šansi, a to znači da ne igraju dobro. Momčad koja pretendira na vrh mora igrati nogomet, ne smije preskakati igru. Dogodit će se da će s manjim ekipama morati preskakati igru. Hajduk mora osvojiti prvenstvo, ako sada ne osvoji, nikad ga neće osvojiti. Rijeka, u ovom trenutku kako izgledaju, volio bih da tako ostane nakon Istre, oni su jedan od glavnih kandidata. Ali, borba je u tri - smatra Ivković.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Komentirao je i dramatičan dolazak Josipa Brekala u Hajduk umjesto u Dinamo.

- Sigurno je pojačanje za Hajduk. Igrač koji će se boriti do zadnjeg daha, želi u Njemačku s reprezentacijom. Osim individualne igre mora pojačati suradnju. Ne smije biti jednolik, ali sigurno za hrvatsku ligu veliko pojačanje.