NA MALOJ SKAKAONICI

'Gledam Olimpijske igre i vidim jugoslavensku zastavu u publici'

Piše Issa Kralj,
Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters, Screenshot/HRT

Primož Roglič je došao podržati slovenske reprezentativce na maloj skakaonici u Predazzu, a onda je dio navijača primijetio neobičan detalj koji je privukao pozornost

Primož Roglič, jedan od najboljih slovenskih biciklista današnjice i olimpijski pobjednik iz Tokija, primijećen je na snježnim borilištima na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Roglič je došao podržati slovenske reprezentativce na maloj skakaonici u Predazzu, a onda je dio navijača primijetio neobičan detalj koji je privukao pozornost.

Tijekom natjecanja u skijaškim skokovima u Predazzu, mnogi su ostali iznenađeni kad su na tribinama ugledali Rogliča. Slovenski biciklist podržao je svoje sunarodnjake u slovenskim obilježjima i s kapom svoje momčadi Red Bulla. 

Roglič nije mogao proći nezamijećeno pa su mu u jednom trenutku prišla dvojica gledatelja i zamolila ga za fotografiju. Roglič je pristao, najprije su se fotografirali okrenuti prema skakaonici, a zatim i leđima prema njoj. Međutim, ono što Slovenac nije vidio, a to je da jedan od njih nosi slovensku zastavu preko ramena, dok je drugome na leđima visjela zastava bivše Jugoslavije s crvenom zvijezdom. 

- Gledam ZOI i prvo što mi upadne u oči - Jugoslavenska zastava - rekao nam je jedan čitatelj. 

Slovenski Portal Ekipa naglašava da Roglič nije vidio što gledatelji imaju na leđima u trenutku fotografiranja ni obilježja iza njega. 

U cijeloj situaciji nije bilo nikakve namjere ni poruke, piše Ekipa i nastavlja: Roglič je, kao i bezbroj puta dosad, jednostavno želio udovoljiti navijačima koji su ga zamolili za fotografiju, ne sluteći kakav će kontekst kasnije dobiti snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama.

