Glumica filmova za odrasle dala ponudu igraču PSG-a za finale Lige prvaka. Javila se i djevojka

PSG-ov golman Matvej Safonov dobio neobičnu ponudu od glumice filmova za odrasle, a njegova partnerica Marina pokušala se našaliti
U danima uoči najvažnije utakmice sezone, finala Uefine Lige prvaka, u središtu medijske pozornosti nije se našla taktička analiza ili forma ključnih igrača, već neobična ponuda koja je stigla na adresu golmana Paris Saint-Germaina, Matveja Safonova.
Ruska glumica filmova za odrasle, Mary Rock, putem društvenih mreža poslala je pariškom čuvaru mreže prijedlog koji je u kratkom roku postao viralan, no odgovor koji je uslijedio nije stigao od nogometaša, već od njegove supruge, influencerice Marine Kondratjuk, koja je duhovitom reakcijom oduševila javnost.
Sve je započelo videoporukom koju je Mary Rock, deklarirana navijačica PSG-a, uputila sunarodnjaku Safonovu. U poruci je izrazila podršku uoči finalnog dvoboja protiv Arsenala, zakazanog za 30. svibnja na Puskás Aréni u Budimpešti, ali je svoju podršku odlučila dodatno "zasladiti".
"Bok, Matvej Safonov! Kao navijačica PSG-a, želim ti sreću i pobjedu protiv Arsenala u finalu Lige prvaka. A kako bi trijumf bio još slađi, obećavam ti toliko strastvenih noći koliko obrana napraviš u utakmici", napisala je Rock.
Kako bi dodatno motivirala ruskog golmana, dodala je i drugu, nešto prizemniju ponudu: ako njegova mreža ostane netaknuta, pripremit će mu poseban doručak.
Ponuda je, očekivano, eksplodirala na društvenim mrežama, no sam Safonov na nju nije javno reagirao, ostajući potpuno usredotočen na sportske izazove.
Dok je nogometaš šutio, njegova djevojka Marina Kondratjuk nije propustila priliku odgovoriti. Na profilu na društvenoj mreži Threads objavila je komentar koji je postao gotovo jednako viralan kao i originalna ponuda, a njezina ironija i duhovitost naišle su na masovno odobravanje.
"Glumica iz filmova za odrasle poželjela je sreću mom mužu u finalu Lige prvaka i obećala mu strastvenu noć za svaku obranu", započela je Kondratiuk.
"Ona nema pojma da za njega strastvene noći znače rješavanje križaljki, gledanje emisije 'Što? Gdje? Kada?' i odlazak u krevet u 23:30, jer, kvragu, sutradan se mora rano ustati za trening."
Njezina objava prikupila je tisuće reakcija i podijeljena je nebrojeno puta, a korisnici su hvalili njezin smisao za humor i način na koji je obranila privatnost svoje obitelji, istovremeno dajući zabavan uvid u spartanski život vrhunskog sportaša.
Safonov je prije Marine Kondratjuk bio u braku s Anastasijom Kazaček, s kojom ima i kćer.
Cijela ova anegdota događa se u trenutku najvećeg profesionalnog uzleta ruskog golmana otkako je stigao u Pariz. Safonov je u PSG prešao u ljeto 2024. godine iz Krasnodara za 20 milijuna eura, isprva kao alternativa talijanskom reprezentativcu Gianluigiju Donnarummi.
Međutim tijekom sezone 2025/26., 27-godišnji Rus uspio se nametnuti kao prvi izbor trenera Luisa Enriquea, istisnuvši iz prve postave i novopridošlog Lucasa Chevaliera.
Njegova forma doživjela je vrhunac u ključnim utakmicama sezone. U dvoboju protiv Lensa, u kojem je PSG praktički osigurao svoj 14. naslov prvaka Francuske pobjedom 2-0, Safonov je proglašen igračem utakmice.
- Najvažnije je da smo pobijedili. Sve ostalo je bonus. Ali za nas ovo nije gotovo; završit će 30. svibnja. Do tada ćemo biti maksimalno koncentrirani - izjavio je za BeIN Sports, jasno dajući do znanja da ga vanjski podražaji ne mogu omesti na putu prema najvećem klupskom trofeju. (*uz korištenje AI-ja)
