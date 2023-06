Glumica u filmovima za odrasle vratila se staroj ljubavi u jurilici vrijednoj čak 450.000 eura!

Renee Gracie (28) bivša je vozačica trkaćih automobila koja je, u nedostatku sponzora i novca, odlučila napraviti zaokret u karijeri i posvetiti se snimanju filmova za odrasle i dijeljenju fotografija i video uradaka intimnog sadržaja.

Međutim, Australka se u proljeće ove godine vratila svojoj prvoj ljubavi - utrkama. Renee je nastupila u utrci serije "GT World Challenge Australia" u Audiju R8 LMS EVO II, čija je je cijena 450.000 eura. Sve to pod sponzorstvom stranice za odrasle. U prvoj utrci završila je 12., a u drugoj 15. (od ukupno 16 vozača).

- Ovo je bio lud vikend. Sretna sam što sam se vratila onome što i dalje volim - poručila je Gracie.

Renee je kao 18-godišnjakinja postala prva djevojka u povijesti australskog Carrera Cupa, sudjelovala je i u najprestižnijoj utrci kontinenta, "Bathurst 1000", no zbog slabih rezultata vlasnici momčadi uručili su joj otkaz.

- Mislim da mi je nedostajalo želje, a jednog sam dana shvatila da nisam dobra kao drugi. Nije bilo rezultata, bilo je nemoguće naći budžet. Dala sam sve od sebe, ali sam se morala rastati od sna i nastaviti dalje - rekla je Gracie.

Australki je nekoliko poznanika predložilo da otvori račun na stranici za dijeljenje intimnog sadržaja, što je ona i učinila. Istetovirala se i povećala grudi, a to joj je donijelo još veći broj obožavatelja.

- Ulazak u pornografiju je najbolja odluka u mom životu. Vjerovali ili ne, moj otac zna sve i podržava me. U prosjeku zarađujem 2500 dolara dnevno i do 18.000 dolara tjedno. Zahvaljujući ovom novcu, za godinu danu ću zatvoriti hipoteku, koja me trebala opterećivati 30 godina.