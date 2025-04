Glumici filmova za odrasle su doživotno zabranili ulazak na stadion: 'Navijači, snimat ćemo'

Kontroverzna kreatorica sadržaja za odrasle i internetska ličnost Bonnie Blue, pravim imenom Tia Emma Billinger, našla se u središtu skandala nakon što joj je, kako tvrdi, trajno zabranjen ulazak na stadion premierligaškog kluba Nottingham Foresta. Incident se dogodio na City Groundu, gdje ju je osiguranje zaustavilo i ispratilo s posjeda prije nedavne utakmice.

Bonnie Blue je o neugodnom iskustvu progovorila u jednom podcastu. Ispričala je kako je prije utakmice na društvenim mrežama objavila poziv navijačima, sugerirajući da će prisustvovati utakmici i nudeći da će "snimati s njima poslije". Objava je, prema izvještajima, bila seksualno sugestivna i izazvala je pozornost. Kad je stigla na stadion, osiguranje ju je izdvojilo.

- Mislila sam da mi možda nadograđuju ulaznice, možda me žele otpratiti do sjedala, ovo je prilično lijepo, dobra usluga. Pitali su me za ulaznice, pokazala sam ih, a oni su ih uzeli od mene, rekavši: 'Pratimo vas s posjeda'. Osiguranje na ulazu reklo mi je: 'Trajno vam je zabranjen ulazak na stadion' - kazala je.

Foto: Instagram

Blue tvrdi da joj je rečeno kako razlog zabrane leži u njezinoj profesiji.

- Navodno ne diskriminiraju seksualne radnice, ali meni je zabranjen ulazak jer sam seksualna radnica - izjavila je, optužujući klub za diskriminaciju unatoč njihovim navodnim tvrdnjama o suprotnom.

Svoje namjere opisala je kao želju da podrži igrače i "zabavi" navijače. Čak je sugerirala da bi njezina prisutnost mogla imati pozitivan učinak:

- Također mislim da, ako ja zabavljam navijače, manje će ljudi piti, tako da zapravo činim nešto dobro za njihovo zdravlje.

Klub Nottingham Forest nije službeno komentirao incident, no njezine tvrdnje izazvale su veliku medijsku pažnju i podijelile javnost. Dok jedni kritiziraju navodne postupke kluba, drugi optužuju Blue da koristi situaciju za samopromociju.

Ovo nije prvi put da Bonnie Blue privlači pažnju u svijetu nogometa. Njezina online slava dodatno je porasla nakon tvrdnje da je oborila svjetski rekord spavajući s 1057 muškaraca u jednom danu. Poznata je i po drugim kontroverznim potezima, poput snimanja eksplicitnog sadržaja sa studentima tijekom američkog "Spring Breaka" ili incidenta na utakmici Miami Heata gdje je snimljena u kompromitirajućoj pozi s reperom Lil Mabuom.

Foto: Instagram

Ranije ove godine, njezino ime dospjelo je na naslovnice kada je niželigaški klub iz Cornwalla, Calstock FC, koji se natječe u 15. rangu engleskog nogometa, objavio da je Bonnie Blue njihova nova sponzorica. Do suradnje je došlo preko osobne veze, jedan od igrača kluba njezin je rođak. Ugovor je uključivao potpuni redizajn dresova, koji su iz crno-žute kombinacije prešli u plavu, s logom "BB" i imenom Bonnie Blue na prednjoj strani te sloganom "Up the Bonnie Blues" na leđima.

Iako su neki pozdravili sponzorstvo zbog financijske podrške malom klubu koji sebe opisuje kao "momčad koja pije s nogometnim problemom", drugi, posebno partnerice nekih igrača, smatrali su suradnju kontroverznom.

- Imali smo podijeljena mišljenja, a neke supruge starijih igrača nisu bile presretne. Ali to je samo sponzorstvo za dres. Nije kao da dolazi da nas učini dijelom svoje brojke. To je samo ljubazna gesta vrlo poznate dame - izjavio je igrač Calstocka Ben Williams za Cornwall Live.

Unatoč mješovitim reakcijama, klub je potvrdio da će se sponzorstvo nastaviti i sljedeće sezone, pokrivajući i gostujuće dresove. Njezin najnoviji sukob s premierligaškim klubom samo je dodatno naglasio kontroverznu prirodu njezine prisutnosti u svijetu nogometa.