Glumio u Neboderu: Nije to bilo za mene, tamo se svi drogiraju

Legendarni hrvatski borac Branko Cikatić napustio nas je u 66. godini života nakon borbe s bolešću koja ga je zadnjih nekoliko mjeseci prikovala za krevet. Cikatić je bio svestran čovjek koji je stekao svjetsku slavu, od Hollywooda do Japana u kojemu je sve počelo.

. Dobio sam tri meča, sva tri nokautom, u finalu velikog Ernesta Hoosta i osvojio K1 Grand Prix. To je bio početak - pričao je "hrvatski tigar".

Svojim vještinama očarao je i Amerikance, odnosno Annu Nicole Smith koja je 90-tih godina u SAD-u bila seks-simbol. Ipak, Smith je bila ovisna o narkoticima te je od kombinacije istih izgubila život 2007. Smith je dugo godina radila kao model, ali je očajnički željela postati glumica pa je u suradnji s Raymondom Martinom odlučila režirati film Neboder.

Cikatić je u filmu dobio ulogu kriminalca Zarkova. Protagonistica, čiji lik tumači Anna Nicole je žena-pilot zaposlena u kompaniji koja pruža helikopterski prijevoz bogatim klijentima, te koja prilikom jednog takvog leta otkrije da su njeni klijenti u stvari krvoločni kriminalci koji nastoje ukrasti vrijedne elektroničke uređaje u jednom losanđeleškom neboderu. Radnja prikazuje kako im se suprotstavlja i pokušava stupiti u kontakt s mužem, čiji lik tumači Richard Steinmetz koji je policajac.

Foto: Instagram/Screenshot

Film, čiji zaplet neodoljivo podsjeća na Umri muški, predstavljao je jedan od ambicioznijih pokušaja Anne Nicole Smith da ostvari ozbiljnu glumačku karijeru, odnosno jedan od dva filma u kojima tumači glavnu ulogu.

Slično je predstavljao i za hrvatskog majstora borilačkih vještina Branka Cikatića koji nastupa u ulozi jednog od kriminalaca. Film je, međutim, bio opterećen brojnim problemima, dijelom vezanim uz nizak budžet, a dijelom konceptualne prirode, pa tako relativno veliki dio zauzimaju scene koje u flashbacku prikazuju protagonističin bračni život, odnosno služe kao izgovor da se Smith pred kamerama pojavi gola. I samim producentima je bilo jasno da je Skyscraper niske kvalitete, te je umjesto redovne kino-distribucije bio premijerno prikazan kao direct-to-video film.

Mlađim generacijama pojam snage i borilačkih vještina je Chuck Norris, neki su čuli i za Jean Claude Van Dammea, no malo je poznato da su se njih obojica divili Branku.

- Kad sam se borio u Las Vegasu protiv Dennisa Alexia obojica su došli na meč, bili su i u ringu prije borbe, ali svaki s četvoricom tjelohranitelja iza koji su se jedva vidjeli ha, ha, ha - kazao je Branko, jasno dajući do znanja što misli o snazi i vještinama filmskih junaka.

Foto: Screenshot/youTube

Mlad, zgodan, atraktivan, a na snimanju pravi profesionalac, Branko se odmah svidio holivudskim producentima koji su mu ponudili ugovor za još dva akcijska filma, no Branko ih je odbio.

- Nije to bio moj svijet. Previše je tu bilo droge i alkohola, prava Sodoma i Gomora, nije to bio svijet za mene. To je bilo nezdravo okruženje i nisam želio biti dio te priče pa sam se vratio u Japan i još dvije-tri godine borio. Film je ubitačan, radi se od 5 ujutro do kasno navečer, a onda kreću zabave i partyji do iza ponoći. Pa tko to može izdržati bez droge?! Znao sam da to i mene čeka, neki prijatelji koji su bili uz mene su se nakon desetak dana navukli na drogu, a ja nisam želio biti narkoman. Prije ili kasnije bi to i mene čekalo, ili podlegneš, ili te nagovore, ili ti ubace u piće... Mogu popit čašu vina u društvu, ali dva dana nakon toga mi je glava u autu, i bolje da sam se makao od tog društva - zaključio je Cikatić.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Umro je Branko Cikatić (65) legendarni 'hrvatski tigar'...

POGLEDAJTE JEDAN OD POSLJEDNJIH CIKATIĆEVIH VIDEA: