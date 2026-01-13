Goda otkrio što Dinamo mora popraviti i dodao: 'Nijedan igrač ne voli pripreme'

Bruno Goda u prvom dijelu sezone pokazao je da je Dinamo s njim pogodio kad ga je bez odštete doveo nakon isteka ugovora s Rijekom. Odigrao je 20 utakmica, u završnici polusezone mjesto mu je uzeo Matteo Perez Vinlöf, ali s obzirom na probleme koje Peruanac ima s ozljedom (doduše, nije teže prirode), Bruno bi trebao u drugi dio sezone startati na lijevom beku.

Kondicijskog trenera prozvali ste "mučiteljem", kako vam je na pripremama u Čatežu raditi s Ivanom Štefanićem?

- Nijedan igrač ne voli pripreme, sad imamo dvaput dnevno treninge i stvarno je jako naporno. Ali dobro smo se spremili i odradili ovu fazu. Sad ćemo se prebaciti na taktičke stvari i bit ćemo spremni - kazao je Goda uoči jednog od niza teških treninga na zimskim pripremama u Čatežu.

Koliko ste se bavili protivnicima koji vas čekaju do kraja mjeseca, dvije europske utakmice i gostovanje kod Osijeka u ligi?

- Nismo još. Fokusirani smo na sebe, radimo stvari na kojima smo bili slabiji u prvom dijelu sezone. Da, težak je ritam, bit će puno utakmica odmah u početku, ali vjerujem da ćemo biti spremni.

Koje su to slabije strane koje biste htjeli popraviti u drugom dijelu sezone?

- Možda da svih 90 minuta budemo na visokom nivou, to nam je falilo. Neke taktičke stvari također. Na tome radimo. Vjerujem da ćemo to ispraviti i biti bolji.

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako ste zadovoljni prvim dijelom sezone, momčadski i osobno?

- Zadovoljan sam, prvi smo na tablici, ostvarili smo jako dobre rezultate u Europi. Moglo je i bolje, šteta što smo pred kraj pali. Osobno, mislim da je moja polusezona bila OK, to će drugi reći. Ali bitno mi je da sam zdrav i da sam tu gdje želim biti.

Kratite vrijeme na svakakve načine, što vi preferirate? Pikado, saunu?

- Svaki dan nešto novo. Zadnjih par dana dosta smo igrali pikado, jučer je bila sauna, bazen. Šaroliko je što se tiče slobodnog vremena.

Kulenović je majstor za kvizove, ima li i toga?

- Nije još, ali bit će, haha.