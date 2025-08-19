Obavijesti

Goda za 24sata: Cijeli sam život sanjao zaigrati za Dinamo, a sad stvarno živim svoje snove...

Piše Hrvoje Tironi,
Ovog sam ljeta bio na istoj svadbi kao i Perez Vinlöf, a samo dva tjedna kasnije obojica smo stigli u Dinamo. Kao klinac sam išao i na sjever, a ne sanjam inozemstvo, već samo što dulje igrati za Dinamo, kaže Bruno

Stvarno je odličan osjećaj poslije Rijeke, sretan sam zbog cijele momčadi, ali i ponosan što sam odigrao svih 90 minuta u tako važnoj pobjedi Dinama. Sad imamo tri pobjede, sve je kako treba, nitko sretniji od nas u svlačionici, kaže nam Bruno Goda (27).

