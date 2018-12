Godina Hrvata! Čudesnu 2018. teško će generacije nadmašiti Čudesnu 2018. godinu zauvijek ćemo pamtiti po najvećem uspjehu u hrvatskoj sportskoj povijesti - srebru sa SP-a u Rusiji. Luka i društvo čudesnim su igrama natjerali svijet da zavoli 'kvadratiće'

Nema nikakve sumnje, 2018. godina bila je najljepša u povijesti hrvatskog sporta! Priredili su nam je naši čudesni sportaši koji su po tko zna koji put pokazali da Hrvati, iako dolaze iz male zemlje, imaju taj pobjednički gen. Mi smo pravo sportsko čudo.

Bilo je tu svega, najviše suza radosnica, a medalje sa svjetskih i europskih prvenstava iz raznih sportova u domovinu su nam stizale sa svih strana svijeta. Čudesnu 2018. godinu zauvijek ćemo pamtiti po najvećem uspjehu u hrvatskoj sportskoj povijesti - srebru sa Svjetskog nogometnog prvenstva iz Rusije. Tih su dana naši navijači preplavili Rusiju, kockice su opet bile u modi.

Luka i društvo pokupili su simpatije cijelog svijeta... Kako su samo dečki igrali i rušili redom Nigeriju (2-0), Argentinu (3-0), Island (2-1), Dansku i Rusiju na penale pa Englesku u produžecima 2-1.

Francuska je u finalu bila prejaka (4-2), ali nema veze, srebro zlatnoga sjaja Hrvatska je proslavila s više od milijun ljudi na ulicama u dočeku koji je zadivio cijeli svijet.

I to nije sve. Luka Modrić poslije velikog finala proglašen je najboljim igračem Svjetskog prvenstva.

Naš je kapetan ubrzo otišao korak dalje i osvojio Zlatnu loptu te tako prekinuo desetogodišnju dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda. Uz to je dobio nagrade Uefe i Fife za najboljeg igrača.

Brončane 'barakude'

Vaterpolisti su bili uspješni na Europskom prvenstvu u Barceloni, gdje su stigli do bronce.

'Barakude' su u borbi za treće mjesto pobijedile Italiju.

Prvo je to europsko postolje naše reprezentacije još od 2010. godine i Europskog prvenstva u Zagrebu kada smo osvojili zlatnu medalju.

To je bila i prva brončana medalja s Europskog prvenstva naše reprezentacije osvojena bez najboljeg na svijetu, Sandra Sukna. I naravno, nigdje bez pjesme!

Zapjevali su naši vaterpolisti 'Moju domovinu' na postolju pri dodjeli medalja, zapjevali su točno kontra službenoj glazbi organizatora natjecanja. Iako je glazba sa razglasa bila uistinu glasna, Bušlje, Bijač, Joković i ekipa uspjeli su i to nadglasati.

Čudesna Sandra

Nevjerojatna Sandra Perković po peti je put uzastopce osvojila zlato na Europskom prvenstvu u bacanju diska, ovog puta konkurenciju je pomela u Berlinu. Niti jedna atletičarka u povijesti nema pet europskih zlata, a kamo li pet u nizu!

Do pete serije sve je bilo neizvjesno. Sandra se mučila, nervoza je bila očigledna i nikako nije mogla prebaciti 60 metara. Daljinu koju inače prebaci kao od šale, zatvorenih očiju ili sa svezanom drugom rukom, danas jednostavno nije mogla.

Njemice su se smjenjivale na vrhu, Nadine Muller vrlo rano je preuzela vodstvo nakon čega su se tu pojavile i Shanice Craft te Claudine Vita. Sandra je cijelo vrijeme bila na poziciji za medalju, ali tek je u petoj seriji prvi put zasjela na prvo mjesto. Hitac u mrežu, pa 59,09m, zatim 56,97m pa ponovno hitac u mrežu. Kao da smo gledali reprizu s Olimpijskih igara u kojoj je Sandra iz jednog jedinog ispravnog hica došla do olimpijskog naslova...

No, onda je došla ta zlatna peta serija, Perković je disk poslala na dalekih 67,62m i slavlje je moglo početi.

Selimgan srebrni na Euru

Čudesan rezultat ostvario je i gimnastičar Robert Seligman, koji je na konju s hvataljkama stigao do srebra na Europskom prvenstvu u Glasgowu. Seligman je u finalu odradio svoju vježbu bez ijedne veće pogreške te je dobio ocjenu 14,866, a bolji od njega bio je samo mladi 19-godišnji Irac Rhys McClenaghan koji je briljirao i s 15,300 uvjerljivo osvojio zlato.

Uz Seligmana srebro je osvojio i Slovenac Sašo Bertoncelj (34), on je imao identičnu početnu ocjenu te je dobio identičnu ocjenu za izvedbu svoje vježbe kao i Seligman.

- Ponosan sam i sretan što sam u moj Osijek, u Osječko-baranjsku županiju donio srebrnu medalju s Europskog prvenstva. Ovaj najveći rezultat moje dosadašnje karijere dolazi neposredno pred otvaranje obnovljenog Sokolskog doma, koji će siguran sam oplemeniti način života u gradu. Zbog toga zahvaljujem i predsjedniku Gimnastičkog društva Osijek-Žito Marko Pipuniću što svoja sredstva ulaže kako bi stvorio još bolje uvjete za stotine mladih koji treniraju gimnastiku od kojih će neki vjerujemo, jednoga dana postizati slične rezultate - rekao je Seligman.

Karate

Pet velikih pobjeda do finala imao je Ivan Kvesić (22) na Svjetskom prvenstvu u karateu u Madridu.

Porijeklom je iz mjesta Kočerin, općina Široki Brijeg. Tamo se i počeo baviti karateom, član je karate kluba KK "Hercegovina" iz Zagreba. Trener mu je Danijel Vučić, Čitlučanin, koji ga vodi posljednjih godina.

- I stariji brat Anđelo je izvrstan karataš. Vidio sam njega, pa sam se i ja krenuo baviti ovim sportom. San mi je nastupiti na Olimpijskim igrama, a sad sam s ovim zlatom iz Madrida jako blizu tog cilja - rekao nam je svjetski prvak Kvesić i dodao:

- Ovo je najvažnije natjecanje prije Olimpijskih igara u Tokiju 2020. godine. Sad dobro stojim po bodovima, ali bih kao svjetski prvak svakako trebao nastupiti na Igrama jer je ovo posljednje Svjetsko prvenstvo prije Olimpijskih igara u Japanu.

Sinkovići

Martin i Valent Sinković promijenili su disciplinu (iz dvojca na pariće prešli u dvojac bez kormilara), ali ne i navike.

Naši su veslači u samo jednoj godini stigli do svjetskog i europskog zlata.

Osvojili su naslov europskih prvaka u dvojcu bez kormilara u Glasgowu. Hrvatski dvojac je pobijedio u vremenu od 6:26.42 minuta, ispred francuske braće Valentina i Thephilea Onfroya (6:27.40) i Rumunja Vasilea Cozmiuca i Cipriana Tudose (6:29.39).

Nakon europskog stigao je i svjetski naslov. Finale su odradili neviđenom dominacijom, s dvije sekunde prednosti ispred srebrnih Rumunja.

- Utrka, pa ne moram uopće ni reći da je bila fenomenalna. Sve smo ih razbili već u prvih 1000 metara, a drugih 1000 smo samo gledali gdje je cilj. Imam osjećaj da bismo sada mogli odveslati još jednu utrku - ponosan je bio Martin

Ovim zlatom braća Sinković postali su prva posada u povijesti koja je osvojila Svjetsko prvenstvo u dvojcu na pariće i dvojcu bez kormilara.

Jedrenje

Uspjeha je bilo i u jedrenju; braća Fantela (Šime i Mihovil) do svjetskog su zlata u klasi 49er stigla u danskom Aarhusu.

U posljednji dan Svjetskog prvenstva u danskom Aarhusu ušli su kao vodeći i veliki favoriti da u posljednjem plovu osiguraju svoju prvu zajedničku zlatnu medalju u povijesti. To su i napravili i hrvatskom jedrenju donijeli novu veliku medalju.

Iako zajedno jedre tek godinu dana u novoj disciplini, Šime i Mihovil su kontra apsolutno svih predviđanja i očekivanja iznenadili i u Aarhusu pokorili jedriličarsku elitu.

Sami su najavljivali kako bi bili sretni ako se na ovom prvenstvu nekako uguraju među deset najboljih posada svijeta, a dogurali su do velike medalje čime su ranije no što su to očekivali osigurali i plasman na Olimpijske igre.

A planirali su da bi za to mogli biti spremni tek na sljedećem SP-u koje je na rasporedu iduće godine u prosincu. Uostalom, tko bi se mogao nadati da će Šime, dugogodišnji vladar klase 470 s Igorom Marenićem, i Mihovil, koji se do sada natjecao u windsurfingu, mogli tako brzo priviknuti na novu klasu.

No prevarili su sva predviđanja, čak i svoja, i unatoč brojnim problemima osvojili veliku medalju. Vjerujemo tek prvu u njihovu zajedničkom sportskom putu.

Ponosni na naše paraolimpijce

Hrvatski su sportaši (Dino Sokolović i Bruno Bošnjak) bili dojmljivi na paraolimpijskim ZOI u Pyeongchangu.

Dino Sokolović osvojio je prvu hrvatsku zlatnu medalju na zimskim Paraolimpijskim igrama u PyeongChangu! Sokolović je osvojio zlato u sjedećem slalomu i tako ispisao novu stranicu hrvatske sportske povijesti!

Nakon što je u prvoj vožnji bio treći s vremenom od 49,13 sekunde, u drugoj je pokazao superiornost i s ukupnim vremenom od 1:39.82 osvojio prvo zlato. Walker je odskijao 1:40.55, a Francois 1:42.03.

- Da budem iskren, nakon trećeg mjesta u prvoj vožnji nisam očekivao zlato. Druga staza je za mene bila puno teža, drugi nisu uspjeli ovog puta, a ja jesam. Nije mi se vrtio film iz Sočija kada sam ostao bez medalje, samo me bilo malo strah da zbog grešaka ne izgubim treću poziciju. Mnogi koji su možda i bolji od mene danas nisu uspjeli. Jednostavno, ovog puta su se kockice posložile u moju korist - rekao je novopečeni olimpijski pobjednik.

Prije njega prvu je hrvatsku medalju u povijesti na Zimskim olimpijskim igrama osvojio Bruno Bošnjak i to u snowboardu.

- Presretan sam što sam se upisao u povijest hrvatskih nastupa na Zimskim paraolimpijskim igrama osvajanjem prvog odličja za svoju domovinu. Ovaj uspjeh posvećujem prije svega svojim roditeljima, trenerima i svim onima koji su vjerovali u mene. Mislim da je ovo samo početak i vjerujem da mogu ostvariti još mnogo medalja u sportu koji mi tako mnogo znači - izjavio je Bošnjak.

Davis Cup

Nakon 13 godina čekanja, trofej Davis Cupa je opet u rukama naših igrača! Marin Čilić uvjerljivo je pobijedio Lucasa Pouillea 7-6, 6-3, 6-3 i tako nam donio odlučujući bod za pobjedu protiv Francuske.



Čilić je odveo Hrvatsku među deset reprezentacija koje se mogu pohvaliti da su više o jedanput osvojile najstarije momčadsko tenisko natjecanje koje je otišlo u povijest jer se od sljedeće godine mijenja format, a kao posljednji pobjednik ostat će upisana Hrvatska.

Tenisači su nakon naslova u Davis Cupu stigli u Hrvatsku gdje su ih na Trgu bana Jelačića u Zagrebu pozdravile tisuće navijača.

Pjevali su i slavili naši tenisači, izbornik i članovi stožera, još od povijesnog finala u Lilleu, u svlačionici, do jutra u hotelu, pa u avionu i autobusu koji ih je vozio do Trga.

Dinamov plavi Božić i europsko proljeće

Serbus dragi Zagreb moj, kaj se skrivaš v megli toj, kak da bi se nekaj sramil, ti se nemaš sramit kaj. I sad sem tu i pak sem tvoj, serbus dragi Zagreb moj, odjekivalo je tribinama maglom obavijenog Maksimira u Dinamovoj pobjedi protiv Spartaka.

Dinamo je pobijedio Spartak 3-1 u 4. kolu Europske lige i dva kola prije kraja osigurao je proljeće u Europi, prvo nakon 48 godina! Svi navijači Dinama napeto su iščekivali ždrijeb šesnaestine finala Europske lige, a 'modri' su izvučeni već u prvom paru i igrat će protiv češke Viktorije Plzen. Prva utakmica je u gostima na Valentinovo 14. veljače, uzvrat je na Maksimiru 21. veljače.

Hvala vam

Idućih godina više bi sreće moglo biti i u košarci, što pokazuju i rezultati mladih reprezentacija (zlatno s EP-a U-16 te srebro s EP-a U-20). Teško je, gotovo nemoguće, nabrojiti sve uspjehe i medalje naših sportaša ove godine.

Hrvatska je ipak prava sportska velesila. A po mnogima Hrvati su jedna od najuspješnijih sportskih nacija svijeta. Nevjerojatnih sportskih dosega bit će i u budućnosti, ali novim generacijama neće biti lako nadmašiti ovu godinu.

I zato, sportašice i sportaši, hvala vam!