Ovo joj je bila 10. pobjeda u superveleslalomu i ukupno 29. Goggia je tako osvojila mali Globus s 549 bodova, 163 više od Robinson
Goggia slavila u Norveškoj i osvojila Mali kristalni globus
Talijanska skijašica Sofia Goggia pobjednica je zadnjega superveleslaloma Svjetskog kupa u norveškom Kvitfjellu, a taj joj je trijumf donio i mali kristalni Globus u ovoj disciplini.
Goggia (32) je slavila ispred Švicarke Corinne Suter (+0.32) i Njemice Kire Weidle-Winkelmann (+0.60), dok je njezina jedina suparnica za superG naslov Novozelanđanka Alice Robinson bila tek 16. Talijanka, četverostruka svjetska prvakinja u spustu, osigurala je u nedjelju svoj prvi kristalni globus u superveleslalomu. Ovo joj je bila 10. pobjeda u superveleslalomu i ukupno 29.
Goggia je tako osvojila mali Globus s 549 bodova, 163 više od Robinson i 195 bodova više od Njemice Eme Aicher, koja je danas bila četvrta. Kako je vodeća skijašica svijeta Mikaela Shiffrin bila tek 22. i ostala bez bodova, Aicher sada zaostaje samo 45 bodova dvije utrke prije kraja sezone.
Talijani vladaju krajem sezone u Norveškoj, u subotu je Pirovano pobijedila i uzela mali Globus u spustu, a zadnji spust sezone kod skijaša uzeo je Dominic Paris.
Ženski veleslalom je u utorak, a slalom u srijedu.
