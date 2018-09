Gojak uoči Fenerbahčea: Ma da stiže i Barca, bio bih optimist...

Dinamo se sprema za otvaranje grupne faze Europske lige ((četvrtak protiv Fenerbahčea) i u Maksimiru vlada potpuna mobilizacija. Danas je u pogonu bio i modri marketing.

Dinamo je potpisao novi sponzorski ugovor, ovoga puta partnera našao u Auto Centru Jesenović.

Igrači Dinama prvi su tako isprobali nova vozila spomenute kuće, vozili se u društvu predstavnika medija po maksimirskom stadionu. Točnije, nizali krugove oko glavnog igrališta gdje je nekada bila atletska staza, a danas vidljiva plava podloga...

- Znamo da je Fenerbahče kvalitetna momčad, pa i da nas u četvrtak očekuje jako zanimljiva utakmica. Svjesni smo njihove kvalitete, ali vjerujemo u našu snagu. Svjesni smo svega što trebamo odraditi za pozitivan rezultat protiv Turaka, a ako mi budemo pravi, onda niti protiv takve momčadi neće biti problema. Jasno, zanima nas samo pobjeda - rekao je u razgovoru za Goal Amer Gojak, pa nastavio:

- Očekujem izuzetno otvorenu utakmicu, znamo da se oni neće braniti u Maksimiru, ali nećemo ni mi. Igramo na svom travnjaku, pred domaćom publikom, baš zbog toga sam veliki optimist i vjerujem kako ćemo se mi na kraju veseliti.

Vi ste vrlo brzo pronašli svoje mjesto u početnoj postavi Dinama...

- Dobro sam ušao u sezonu, od prvog dana priprema se osjećao baš kako treba. Zaobišle su me ozljede, odradio sam kompletne pripreme, sada tako trebam i nastaviti. Naš veliki dobitak je i trener Bjelica, zbog njega se svi vjerojatno i tako dobro osjećamo u tom novom sustavu igre. I za sada je sve kako treba, igramo dobro, rezultati nas prate.

Jeste li i sami svjesni kako sada igrate puno bolje nego prijašnjih godina?

- Naravno, osjećam to, puno sam bolji u odnosu na prošlu sezonu. Kažem, prošao sam kompletne pripreme, dok sam lani čak nosio gips tri tjedna, nisam ni prošao kompletne pripreme. Sada se dobro osjećam u ovoj momčadi, pogotovo i u ovom sustavu igre. Puno razgovaram s Bjelicom, pratim njegove smjernice, pokušavam odraditi sve njegove zahtjeve.

Možete li ovaj Dinamo usporediti s prošlogodišnjim?

- Rekao bih da smo dosta jači ove sezone, stiglo nam je 12 novih igrača, ti su se dečki odlično uklopili. Još imamo prostora za napredak, ali se trudimo i rastemo kao momčad. Vjerujem da je to 'ta' sezona, da ćemo konačno prezimiti u Europi. Ova momčad ima potencijala za takve rezultate, samo da nas malo i poprati sreća.

Bliži se utakmica s Fenerbahčeom, čini se kako momčad diše prilično optimistično...

- Iskreno, ja sam uvijek optimist, jednostavno ne znam biti drugačiji. Uvijek idem na pobjedu, pa i ako s druge strane bude Barcelona. Spremni smo za dolazak Fenerbahčea, dat ćemo sve od sebe za ta tri boda. Pa neka bude i 1:0, svi ćemo biti zadovoljni.

U dresu Dinama odigrali ste već 13 europskih utakmica, u Ligi prvaka zaigrali protiv Lyona i Juventusa, no tada ste bili talentirani mladić od kojeg navijači u tim dvobojima nisu imali (pre)velika očekivanja. Sada ste ipak prvotimac, osjećate li pritisak uoči Fenerbahčea?

- Ma ne, nisam takav. OK, možda on sada i postoji, ali čim krene utakmica i prvi put dotaknem loptu, taj pritisak nestaje. I tu se više ničime ne zamaram, već samo dam gas i razmišljam kako pomoći momčadi, kako odvesti Dinamo do pozitivnog rezultata.

Koliko ste 'googlali' Fenerbahče vidjevši kako s njima otvarate Europsku ligu?

- Ma nisam ni trebao, o njima se doista gotovo sve zna. Vjerujte, svi znamo kakve oni imaju navijače, pa i kakve igrače u svom rosteru. To je ipak - Fenerbahče. Ali ne bi ja nikoga otpisao u toj skupini, pa ni Spartak Trnavu. I oni se trude, trče i bore se, a po rezultatima se može vidjeti kako znaju igrati nogomet. Samo treba biti miran i ponizan, davati maksimum, pa će vas Bog nagraditi.

Nastavite li u ovakvom stilu možda stigne i poziv Roberta Prosinečkog...

- Mislim da u Dinamu ima puno potencijala za BiH reprezentaciju, ali ti se pozivi dobivaju isključivo zaslugama na terenu. Treba biti pravi i u Europi, igrati na visokoj razini, a onda ni taj poziv neće izostati, siguran sam kako Robert Prosinečki sve prati" završio je Gojak.

