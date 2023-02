Gojo izgubio u finalu: Napravio dvije duple u ključnom trenutku

Foto: CIRO DE LUCA

Hrvatski tenisač Borna Gojo nije uspio u vitrine smjestiti novi Challenger naslov. Splićanin je u finalu Monterreyja izgubio od Portugalca Nuna Borgesa (6-4, 7-6(6)). Trema je odradila svoje pa je Gojo izgubio servis gem odmah na početku meča. Pokušavao se izvaditi u prvom setu, kod 3-4 imao je dvije vezane break-lopte, no Portugalac je uspio to preživjeti pa servisom privesti prvi set u svoju korist. U drugom setu uslijedio je pravi teniski rat. Obojica su bila sigurna na svome servisu pa smo došli do tie-breaka. A tamo drama u kojoj je Gojo ispustio siguran set. Hrvatski tenisač vodio je 5-2 pa je potom izgubio dva poena na svome servisu. Ipak, napravio je mini break pa osigurao set loptu na svome servisu. Foto: CIRO DE LUCA Hrvatski tenisač vodio je 6-4 u tie breaku, servirao je za drugi set, no ruka je, nažalost, zadrhtala. Ispustio je nemoguće. Napravio je dvije duple greške u ključnom trenutku, a Portugalac je bio siguran na oba servis-poena i preokretom došao do naslova. Kada bi Borna Gojo cijelu godinu igrao Davis Cup i kada bi se to bodovalo, bio bi možda i u TOP 50. A skalpovi nad velikim imenima samo bi se skupljali. Nastupi za hrvatsku reprezentaciju probude najbolje u njemu, čar Davis Cupa odradi svoje. E kada bi s takvim nadahnućem igrao i na ostalim turnirima, gdje bi mu bio kraj. Bez obzira na ovaj težak poraz u finalu, Gojo će napredovati za 11 pozicija i skočiti na 127. mjesto na ATP ljestvici. Unatoč razočaranju zbog poraza, nema puno vremena za odmor i tugovanje. Iz Meksika seli u Teksas gdje ga čeka novi Challenger u Wacu. Igrat će protiv Benoita Pairea, nekad TOP 20 igrača svijeta.