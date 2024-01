Gojun: Ma deklasirali smo ih, ponizili i osramotili! Poslali smo lijepu poruku kladionicama...

Kapa do poda stožeru na izjavama i realizaciji svega onoga što su rekli da žele. Točno ono što su rekli prije utakmice, agresivnost, drskost, bezobraznost su prebacili na igrače. Možda je izgledalo malo bahato, ali to je sportski ispravni bezobrazluk. Dečki su me oduševili, Španjolci su imali jednu obranu, to se nikad nije dogodilo, započeo je bivši hrvatski reprezentativac Goran Šprem na RTL-u nakon što je Hrvatska razbila Španjolsku (39-29) na otvaranju Europskog rukometnog prvenstva u Njemačkoj.

Iako su bili veliki autsajderi prema kladionicama (nap. a. koeficijent na pobjedu 4.50), hrvatski su reprezentativci od prve minute bili dominantni i deklasirali europske doprvake.

- Deklasirali smo ih, ponizili, osramotili i vratili smo im za poraz u finalu. Poslali smo lijepu poruku kladionicama, bili smo 11. favorit prvenstva prije utakmice. Kako su momci ušli, 58. minuta, a cijela klupa na nogama kad se zabije gol, kapa do poda. Kod izbornika mi se svidjelo iskustvo i to što je rekao da trebamo biti mirni i nastaviti, to nas je nekad koštalo. Pivica? Neće je biti, mi ćemo popiti za njih - rekao je nekad 'ministar obrane kauboja', a danas igrač Zagreba Jakov Gojun.

Foto: RTL/Screenshot

Cijela je reprezentacija odigrala na vrhunskoj razini, a na crti je oduševio Veron Načinović koji je zabio pet golova.

- To je proizvod priprema, igre, svatko je dobio šansu i zabijao. Načinović me strahovito podsjeća na 'starog' po pokretima. Klupa je cijelo vrijeme skakala, Dule lider je vukao sve - rekao je Šprem, a Gojun dodao o 'senatorima':

Foto: KAI PFAFFENBACH

- Domagoj nije igrao puno, ali njegova podrška i kapetanska šaka u zraku, Cindra i Kara su se mijenjali i nadopunjavali, svi su bili strašni.

Odličnu je epizodu imao i Tin Lučin koji je odigrao na vrhunskoj razini u napadu gdje je nemilice 'bombardirao' gol Španjolske

- Nismo ga spominjali, možda malo i loše od nas, ali kako je odigrao u obrani i napadu, pas iza leđa, totalna dominacija u svemu. Perez De Vargas je golman koji je možda među tri u svijetu, a nije obranio loptu. Baš smo ih 'prebili' - rekao je Gojun.

Šprem objasnio: 'Perkovac će me ubiti kad čuje, ali s ovakvom igrom moraš gledati visoko'

Izbornik Goran Perkovac rekao je da će proslaviti 'pola sata', a onda zaboraviti ovaj veliki nastup i nastaviti dalje.

- Sad sjedite, vrtite film u glavi, svi te zivkaju, svi ti pišu poruke, dođeš u krevet i želiš spavati, ali ne možeš do četiri ujutro. To je sad njima u glavama - objasnio je Gojun, dok se Šprem osvrnuo na izbornika te prošle godine usporedio s današnjim nastupom:

- Psihološka priprema. To su igrači koji su dolazili, a iz stožera su su sad potegnuli crtu i rekli 'vi morate igrati'. Svi sad igraju obranu, Perkovac će me ubiti kad me čuje, ali s ovakvom igrom moraš gledati daleko i ozbiljno razmišljati o visokom plasmanu. Zazivamo to već zadnjih godina, znamo da možemo. Ljutili su nas neki porazi i loša igra jer smo znali da možemo, a ovo danas je blizu idealnog. Ovo je Hrvatska, nije tu bitno deset razlike, nego ostavljeno srce na terenu. Ovakvu utakmicu i da izgubiš, nitko ti ništa neće reći. Stvarno frajerski.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Srpski su mediji pisali o tome kako je u hrvatskoj reprezentaciji 'raspad sistema', a sad će svi mediji govoriti o goropadnoj Hrvatskoj.

- U Njemačkoj na Europskom prvenstvu jedina će tema sutra biti Hrvatska koja je razmontirala Španjolsku u svakom segmentu igru. Njima su utakmicu igrali Canellas i Maqueda, ljudi od 37 godina, a nama dečki koji su 'prvi put' u reprezentaciji. Sami su postavili ljestvicu, a ispričavam im se za ciklame i tratinčice, zaslužuju svaki superlativ. - zaključio je Šprem.