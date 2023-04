Gol za špice: Kako je Gorica šokirala Dinamo i odnijela bod

Ovaj Dinamo ima kvalitetu, nije ona nestala preko noći, ali odlaskom Arijana Ademija ostao je bez onoga što će mu kronično faliti i što je do izražaja došlo odmah u prvoj utakmici u post Ademi eri. A to je taj fajterski gard, borbenost i lider na terenu koji zna kada podviknuti i podignuti suigrače. Gorica je i u svom naponu snage bila redovna mušterija Dinamu, ali ove sezone, kada se bori za ostanak u prvenstvu, dvaput je otkinula vrijedan bod!

POGLEDAJTE VIDEO:

Turopoljci su na domaćem terenu pred više od četiri tisuće gledatelja remizirali protiv blijedog Dinama (1-1) u 27. kolu HNL-a i došli do vrijednog boda u borbi za ostanak.

Golove pogledajte OVDJE

Dinamo je prijetio i dominirao, ali to je bilo daleko od uvjerljive igre kakva bi trebala krasiti momčad ovakve klase. Anti Čačiću opet se zatresla klupa. Smirio je buru nakon dva poraza pobjedom protiv Rijeke za oproštaj od Ademija, nakon odlaska na reprezentativnu stanku nitko nije pričao o njegovoj smjeni, no bez obzira na plus deset u odnosu na Hajduk, Dinamove igre ne ulijevaju povjerenje, a Čačić ne djeluje kao čovjek koji ima sve pod kontrolom i zna kako probuditi momčad. Još jedan kiks, a koji je vrlo izgledan obzirom na formu, zakomplicirao bi borbu za naslov, itekako potresao 'modre' i pitanje je bi li to Čačić preživio.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Blijedi Dinamo

I jedni i drugi imali su nekoliko šansi u prvom dijelu, ali na gol smo čekali sve do 60. minute. Modri su pojačali u nastavku i urodilo je plodom. Drmić je dobio loptu na lijevoj strani i sjurio se prema golu. Na drugoj strani mu se otvarao Baturina, ali napadač 'plavih' odlučio se povratnom proigrati Ljubičića koji je natrčavao iz pozadine. Potez se pokazao punim pogotkom jer je Ljubičić na loptu stigao prije braniča Gorice i poslao loptu u mrežu.

Dinamo se uljuljkao u sigurnost vodstva, izgledalo je kao da su već upisali pobjedu, a Željko Sopić je na drugoj strani bacio sve karte u napad. Jednostavno, Gorica nije imala što izgubiti. Takav način razmišljanja isplatio se u 85. minuti.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Spetljala se obrana Dinama, Bočkaj nije dobro reagirao i Goričani su preuzeli posjed. Mrzljak je sjajno pronašao Mitrovića na lijevoj strani, čija pozicija je bila vrlo rubna. Mitrović se sjurio prema Livakovićevu golu pa iskosa sa 17 metara fantastično zatresao mrežu od stative.

Gorica je do kraja utakmice pritisnula, jurila je po sva tri boda, ali Dominik Livaković opet je morao spašavati.

'Čačiću, odlazi', zaorilo se s gostujuće tribine nakon što je Ivan Bebek označio kraj utakmice. Dovoljan rezime današnjeg Dinama.

Najčitaniji članci