Dinamova 'hobotnica': Velika je stvar pobijediti prvaka Italije!

Dinamo je uzeo prve bodove u juniorskoj Ligi prvaka, nogometaši Igora Jovićevića svladali (1-0) su Atalantu. Jedini gol na utakmici postigao je Bernard Karrica, briljirao je vratar Renato Josipović, odlični bili Joško Gvardiol i Bartol Franjić koji je na kraju zaradio i crveni karton.

- Presretni smo, velika je stvar pobijediti prvaka Italije, no uspjeli smo. Atalanta je prava momčad, ali i mi vrijedimo. Znali smo kako su oni ubojiti na toj njihovoj desnoj strani, to smo dobro anulirali, spriječili njihove prodore po bokovima. Odlučili smo se za kontre, na kraju smo tako došli i do vrijedne pobjede - kaže poslije utakmice Renato Josipović, pa dodaje:

- Moje obrane? Ma nećemo o tome, glavno da smo pobijedili. Svi su igrači dali svoj maksimum, samo tako se može dobiti talijanskog prvaka. Vjerujem da i ove godine možemo jako daleko, idemo korak po korak. Već za 12 dana nas očekuje nova utakmica, gostujemo kod Manchester Cityja i tamo idemo na pobjedu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vi ste i prošle godine bili dio momčadi koja je otišla do četvrtfinala, ali tu više nema Horkaša, Gjire i Ćužea...

- A sigurno da nam oni fale, tu nema dvojbe. Došla je ta smjena generacija, sada smo mi mlađi dobili priliku. A jesmo li bolji od njih starijih? Jesmo, haha - završio je Josipović.

Vrlo zadovoljan pobjedom svoje momčadi bio je i Igor Jovićević.

- Bila je ovo prava europska utakmica, u Dinamu sam već 2,5 godine, ali ovaj mi dvoboj sigurno spada među tri najzahtjevnija otkako sam ovdje. Bilo je puno taktičkog nadmudrivanja, zatvaranja rupa protiv ovako sjajne momčadi kao što je Atalanta. Talijani imaju neke pojedince s nevjerojatnim potencijalom, teško se bilo postaviti nakon što bi gubili lopte u sredini terena - kaže Jovićević, pa dodaje:

Foto: Matija Habljak/PIXSELL



- Čestitam dečkima što su se vrhunski borili, mijenjali smo i sistem igre, u drugom dijelu prešli na 4-4-2. Tu smo odlučili Marina osloboditi obrambenih zadataka, čekati ga da nešto napravi kroz kontranapade. Tako smo postali stabilniji, ali ovo je tek prva utakmica. No, sada mirnije putujemo u Manchester.

Kakav je taj Karrica, njega prošle godine nije bilo u ovom natjecanju?

- Sada smo u malo drugačijoj situaciji, lani sam većinu igrača trenirao u svojoj drugoj momčadi, sada su tu većinom juniori. Evo, lani je Ćuže na početku juniorske Lige prvaka iza sebe imao već 50-ak drugoligaških utakmica, velika je tu razlika u iskustvu, ali kroz ovakve utakmice svi skupa rastemo - završio je Jovićević.