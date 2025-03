Golman šokirao: Supruga me varala s prijateljem. Bio je kum našoj kćeri, oprostio sam im sve

Vladislav Stojanov (37) bugarski je golman koji je za tamošnju reprezentaciju skupio 19 nastupa. Godinama je igrao u Ludogorecu, a u smiraju karijere član je austrijskog niželigaša Ybbsitza. Međutim, zbog nečeg drugog je postao glavna vijest bugarskih medija.

Naime, šokirao je tamošnju javnost izjavom kako ga je supruga Venera više od godinu dana varala s njegovim suigračem i najbolji prijateljem Claudijem Keseruom. Da situacija bude još bizarnija, rumunjski nogometaš bio je krsni kum njegovoj kćeri.

Foto: John Walton

- Mi smo stalno bili zajedno - trening, ručak, trening, večera. On je kum mom djetetu. Po mojim računima, prevara je trajala više od godinu i pol dana. Imao sam sumnje, ali tada nisam htio istraživati - imao sam dugove, bio ozlijeđen, nije se znalo hoću li uopće igrati nogomet. Da nisam nastavio igrati, ne bih mogao vratiti novac za tri života - otkrio je Stojanov za Sportcast.

Iako je znao za sve, šutio je, ali ubrzo je za aferu doznala Keseruova supruga.

- Nije imalo smisla istraživati, ali Keseruova žena je saznala i pozvala me. Ja sam ipak odlučio da im oboma oprostim. S druge strane, bilo bi čudno da smo prestali razgovarati i viđati se, to bi se saznalo. Pozvao sam ih i rekao da im opraštam, ali sam htio razgovarati s njima. Ja sam principijelan, ili opraštaš ili ne... Samo jednom sam se vraćao na to u razgovorima sa njom.

Stojanovski je u karijeri igrao za Naftex, Chern. Burgas, Šerif i Ludogorec gdje je proveo osam godina i igrao Ligu prvaka.