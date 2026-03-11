Obavijesti

Foto: Profimedia
Golmanski stručnjaci za 24sata o nesvakidašnjem Tudorovom potezu: 'Izgubio je sad obojicu'

Piše Tomislav Gabelić, Hrvoje Tironi,

Vidjelo se da Kinsky ima tremu i da nije u utakmici, onakve greške se ne događaju ni mladim golmanima, misli Balić, a Jozić dodaje: I ja bih ga izvadio nakon 17 minuta, Tudor da je želio sačuvati...

Igor Tudor šokirao je nogometnu javnost nesvakidašnjim potezom u prvoj utakmici osmine finale Lige prvaka. Njegov je Tottenham s 5-2 poražen kod Atletico Madrida, a hrvatski trener je nakon samo 17 minuta - mijenjao golmana. Antonin Kinsky (22) dobio je prve minute u Ligi prvaka (u Premier ligi još nije ni branio) pa odmah razočarao. Primio je tri gola u prvih 15 minuta, od kojih su dva izravno njegova pogreška. Tudorov potez izazvao je različita mišljenja, mnogi ga sad javno kritiziraju, a što o ovoj situaciji misle bivši hrvatski golmani Vladimir Balić (55) i Mario Jozić (53)?

