GOLOGUZI 'TOPNIK' Ostao bez gaća pred 60.000 gledatelja

Arsenal je u ponedjeljak pobijedio Burnley 1-0 golom Kaija Havertza na rasprodanom Emiratesu pred 60.000 navijača i milimetarski se približio prvom naslovu prvaka Engleske nakon 22 godine suše. Imali su domaći navijači razloga za veselje, a i smijeh kad je njihov igrač Piero Hincapié pao u šesnaestercu u duelu s gostujućim igračem Axelom Tuanzebeom.

U čudnom spletu događaja igrač Burnleya je skinuo gaće igraču Arsenala, na što je on reagirao tražeći penal. Ipak, u nogometnim pravilima takva situacija ne postoji pa mu je sudac samo mogao pokazati da ustane. Kad je shvatio da mu to ne bi bilo najpametnije, Hincapié se prvo okrenuo na leđa, popravio opremu pa nastavio s utakmicom.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

