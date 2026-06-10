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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
PORAŽAVAJUĆA STATISTIKA PLUS+

Golove glavom na SP-ima baš i ne zabijamo, ali Dalić konačno ima igrače za promijeniti to...

Piše iz Washingtona: Hrvoje Tironi,

Hrvatska je 22 posto svih golova na svjetskim prvenstvima primala glavom, na taj način zabijala tek 11 posto svojih golova. Ali...

Mario Mandžukić, Andrej Kramarić, Domagoj Vida, Ivan Perišić i Joško Gvardiol. Samo je ta petorka zabijala za Hrvatsku na svjetskim smotrama - glavom. "Vatreni" se spremaju za svoj sedmi SP u povijesti. Hrvatska se ponosno diči s jednim srebrom (2018.) i s dvije bronce (1998. i 2022.), time se mogu pohvaliti samo najveće svjetske nogometne nacije.

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