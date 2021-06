Početak 56. minute, Andrej Kramarić gradi poziciju dok Šime Vrsaljko izvodi aut tik kraj obojice izbornika. Šime odigrava do Modrića koji vraća Kramariću, a s leđa ga kupi Kieran Trippier koji uopće nije došao do lopte.

Talijanski sudac Daniele Orsato nakon kraćeg razmišljanja pokazuje rukom Kramariću da se ustane. Zlatko Dalić je dva metra dalje, skače, prosvjeduje, ali akcija Engleza ide dalje, a Raheem Sterling zabija, pokazat će se, pobjednički gol.

- Da, golu je prethodio prekršaj. To je bio stvarno velik, jasan i očigledan prekršaj. Ne samo da se radi o prekršaju, nego o strategiji. Mi suci u ovakvim situacijama uvijek sviramo prekršaj jer je on ispred klupa, a znamo da često tamo dolaze konfrontacije, zbog čega je Dalić s pravom i protestirao - rekao je HTV-ov ekspert za suđenje Marijo Strahonja i nastavio:

- Ali tako dugo, dok ja to pričam, želim naglasiti da ipak nije smjelo doći do VAR provjere jer još nije bio stvaran, jasan i aktivan začetak akcije. Ovo se sve zove pasivna akcija. Malo kasnije doći ćemo do začetka akcije kojega detektira VAR soba. Od tog trenutka će se ustvari gledati sve što se događalo i prethodilo ovom golu.

Od faula nad Kramarićem do gola prošla je 51 sekunda i četiri desetinke, kako je pedantno izračunao HTV.

Sporan trenutak možete vidjeti od 25. sekunde u videu OVDJE.

- Prekršaj je bio, ali nije podložan provjeri - poentirao je Strahonja.

- Naravno da nije mogao VAR to poništiti, ali je sudac trebao svirati taj prekršaj - dobacio je Anton Samovojska.

- Itekako. Jer to je toliko jasan, čist i očigledan prekršaj. I tu nema dileme ni kalkulacije - rekao je Strahonja.

- Orsato je sudio lukavo cijelu utakmicu - kazao je Samovojska.

- Ako ste primijetili ono spuštanje lopte koje je bilo opravdano, kad suca dodirne lopta i omogući potencijalno začetak obećavajuće situacije, on nju nije spustio na 17 metara, nego na 22, 23 metra. Znači, to su sve njegove sitne, lagane lukavštine koje je iskoristio u ovoj utakmici - dodao je Strahonja.

- I to nama i gledateljima izgleda sasvim beznačajno, međutim igraču na igralištu je to nešto posebno. Njegov doživljaj je potpuno drugačiji. Takav da može puknuti totalno, kao bundeva, kokica - rekao je Samovojska.

- To su činjenice. Ovo jednostavno moraš spomenuti i na koncu su to i kontrolori sigurno spomenuli - zaključio je Strahonja.