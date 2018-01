O, ne! 'Čuo sam da se Omeyer vraća na gol za završnicu Eura'

Prvo bih htio pohvaliti ljude koji su bodrili reprezentaciju. Pokazali su zajedništvo, kulturu navijanja. Svi su očekivali nerede, ali oni su pokazali tko smo mi. Visoko su podigli letvicu i bili su dodatna energija koju su igrači koristili. Međutim dogodio se taj mali kiks u grupi sa Šveđanima. Nije išlo od početka i to je bio takav dan, rekao je bivši izbornik Slavko Goluža gostujući u studiju 24sata.

Je li Hrvatska prelagano dobila prve dvije utakmice pa se uljuljala u to svoje samopouzdanje?

- Ne bih rekao. Stožer je iskusan, Lino je iskusan. Igrači su puno toga prošli. Nekolicina njih vratila se u reprezentaciju, to su igrači koji su prošli puno teških utakmica. Puno toga u zadnje vrijeme se piše, u centru su, sve se odvija oko njih. Sigurno su bili izolirani i htjeli najbolje, ali tako se dogodilo. Bude tih dana kad ništa ne ide. Prema tome, ne možemo nikoga kriviti, znam dobro kako im je i kako su se osjećali, ali trebamo reći da je protivnik u toj utakmici bio bolji i zasluženo pobijedio. Ne treba se previše vraćati na to.

Šveđani bi se mogli prošetati do zlata nastave li ovako.

- U prvoj utakmici oni nisu mogli trčati ni poentirati u sedmercima, kontrama itd. Izgleda da je to njima bio prvi dan, a nama utakmica protiv njih. Bili su čvrsti, agresivni, imali ubojite strijelce s 10-11 metara, a mi nismo. Trebamo što prije zaboraviti taj dan, izvući te pouke i koncentrirati se na ono što dolazi.

Kako se momčad osjeća u ovim trenucima nakon takvog iznenađenja, prije utakmice koju mora dobiti?

- Oni su bili svjesni koliko će biti teška ta utakmica. Znali su da je to pravi protivnik. Sigurno su imali neprospavanu noć, analizirali su gdje su pogriješili. Preselili su u Zagreb, odradili trening i maksimalno se posvetili utakmici koja slijedi, to je jedini recept. To je bilo i prošlo.

Nema ni vremena previše za bilo kakvo plakanje.

- Nema ni za veselje ni za tugu. Idemo skupiti glave, koncentrirati se i fokusirati. Mislim da je Bjelorusija najbolji protivnik da se vratimo, što se kaže. Možda nam je malo samopouzdanje poljuljano. Da se pojavi neko novo lice, da budemo pravi. Mislim da nam Bjelorusija ne bi trebala biti zahtjevan protivnik. Greške moramo svesti na minimum u obrani i napadu. Apelirao bih da se zaboravi što je bilo, ajmo još jednom pokazati zajedništvo i ponijeti naše momke. Splićani su visoko digli letvicu što se tiče navijanja i svega, ne sumnjam da će tako biti u Zagrebu. Vjerujem u igrače i stožer da možemo pobijediti u ove tri utakmice. Ne odlučujemo o sebi, ali idemo ih pobijediti. Neće biti lako ni protiv Norveške ni protiv Francuske, ali moramo se koncentrirati i dati sve od sebe pa će se onda možda stvari i poklopiti.

Koliko znamo o Bjelorusiji, koga se treba paziti?

- Imaju dvometraša, lijevog vanjskog, mladog dečka koji je potpisao za Kielce. Pivot im igra u Francuskoj, tu su Šilovič, mladi Rutenka... Ali ne bih previše razmišljao o njima, moramo razmišljati o sebi. U prijašnjim utakmicama nisu nam pravili probleme, ne vidim razlog da nam sada naprave. Prava je utakmica da vratimo samopouzdanje, da zabijamo što više lakih golova i sigurno će nam sačuvana energija dobro doći u utakmicama protiv Norveške i Francuske.

Što se događa s našim golmanima?

- Znam da su dobro odradili pripreme, da su u prve dvije utakmice branili u redu. Sigurno bi koja obrana više dobro došla, ali ne treba plakati i upirati prstom ni u koga. Treba skupiti glave i igrati bolje i obranu pa će i njima biti lakše. Nisam kompetentan da kažem što je unutra, ali 100 posto sam siguran da je atmosfera među njima dobra i da daju sve od sebe.

Koliko je pucačima prednost kad poznaju golmana?

- Sigurno je Pešiću prednost što s tim igračima trenira i igra, susreće se s nekima i u prvenstvu. Ali većinom se ne razmišlja o šutu, nego ulaze u njega maksimalno.

- Lino? On je iskusan. Čuli smo se poslije Islanda i razgovarali. Zaželio sam mu sve najbolje. Sigurno mu nije lako, znam koliko se dao u ovaj projekt. Znamo da svi priželjkujemo medalju koja nam fali. Znam da će dati sve od sebe, i zadnje atome energije usmjerit će kako bi mobilizirao momčad i da ove tri utakmice odradi maksimalno, a poslije ćemo vidjeti.

Kako vam se čine ostale reprezentacije?

- Sve je tu u tih desetak reprezentacija koje u svakom natjecanju konkuriraju za vrh i medalje. Makedonija i Češka ugodno su me iznenadile. Česi su napravili ogroman posao i pobijedili Dansku i Mađarsku, to je velika stvar za njih. Drago mi je jer tamo igraju moja tri igrača, to su momci koji nisu bili na zadnjim prvenstvima i sigurno je to i meni jedna čast što su nosioci reprezentacije. Makedonci su odigrali jako dobro u grupi, imaju veliki motiv. Šteta za loptu Stoilova, mogla je završiti u mrežu. No oni nemaju neki pritisak i žele se potući sa svima.

Norvežani i Francuzi?

- Gledao sam ih u Poreču. Francuzima je ozlijeđen lijevi bek, Luka Karabatić će im se vraća. Zna se koliko im Nikola znači, a po nekim pričama bit će i Omeyer tu. Ali nisu kakvi su bili s Narcisseom, Accambrayom i drugih. Mislim da protiv njih možemo doći do pozitivnog rezultata.

Je li moguće da se Omeyer doista vraća? Čovjek se prošle godine zlatom na SP-u formalno oprostio od reprezentacije, a sada nije ni prošao pripreme s ostatkom reprezentacije. No nalazi se na širem popisu izbornika Dinarta...

- Dobio sam te informacije uz jednu neobaveznu kavu prije njihove utakmice protiv Austrije (2. kolo EP-a u Poreču, op.a.). Ali oni imaju Gerarda koji izvanredno brani. Možda se još jednom želi oprostiti od karijere u reprezentaciji. Bit će tu, a hoće li biti u sastavu i braniti, to je na Dinartu da odredi. Ali imaju Gerarda na golu koji sjajno brani.

- Mi se trebamo fokusirati na sebe. Od početka govorim da se nisam previše opreterćivao protivnicima. Neka momci odigraju najbolje što znaju i mogu, podrška im je sada najpotrebnija.

- Videotehnologija? Trebaju se dorađivati neke situacije, puno se novca tu ulaže. Jedna situacija može odrediti tijek natjecanja za neku reprezentaciju. Prema ovome što sam vidio, apsolutno je podržavam. Pravila su se promijenila, mi izbornici dobivali smo na početku natjecanja DVD-ove o novim pravilima. Ova nova pravila već su na snazi određeno vrijeme i ne vidim razloga ljutnji pojedinaca. Daj Bože da je više tih kamera. Trebamo se koncentrirati na igru, a ne komentirati suce. Ne vidim razloga za neku dramu.

Veselin Vujović vidio je razloga za dramu.

- Vidio sam punu dvoranu navijača iz Slovenije, navijači su navijali za svoju momčad, a ovo ostalo ne bih htio komentirati.

Od ove sezone ste u Tatranu koji jako dobro gura.

- Sutra odlazim u Prešov, za tri dana već igram finale slovačkog kupa. Momci iz reprezentacije neće nam moći pomoći, ja sam odsutan 15-20 dana iz momčadi. Slovački savez nije htio pomaknuti termin utakmice. Igrat ćemo s pet igrača i tri-četiri juniora, ali ja sam optimist i vjerujem da to možemo izgurati.

Kako je živjeti u Slovačkoj?

- Jako sam zadovoljan s polusezonom od početka. Napravila se neka kemija između stožera i igrača. Startali smo iz minusa, ali momci imaju veliki motiv. Došla su tri-četiri nova, mlada igrača koji su pokazali veliko zalaganje na treninzima. Samo nas je rad doveo tu gdje jesmo. Malo jesmo popustili u zadnje vrijeme zbog ozljeda, na to nismo mogli utjecati, jedva čekam kad ću nastaviti raditi jer mi stvarno to fali.

- Ja sam uz Hrvatsku i vjerujem u naše momke. Dođite u Arenu i podržite naše momke. Mi najbolje znamo koliko nam to znači. Uvijek se govorilo u reprezentaciji "Samo da ne razočaramo navijače", dođite jer nam je sada podrška najpotrebnija - zaključio je Slavko Goluža.

