Goluža: Zahvalio sam se Lini na pozivu, ali kandidirao sam se za sljedećeg izbornika Hrvatske

Kada je Hrvatska osvojila deveto mjesto na SP-u u Poljskoj i Švedskoj, bilo je jasno da su dani odbrojani Hrvoju Horvatu. Hrvatski rukomet je u strmoglavom padu, treba mu čvrsta ruka koja će ga vratiti na vrh, a mnogi su zazivali legendarnog Slavka Golužu. Često kritiziran od javnosti unatoč berbi bronci, koje bi nam danas bile kao zlato, ali i dalje jedan od naših najboljih trenera. Reprezentaciju je vodio od 2010. do 2015. godine, osvojio je tri bronce u samo godinu dana i ostao posljednji izbornik koji je s Hrvatskom osvojio svjetsku medalju. Bilo je to 2013. godine u Španjolskoj, a dvije godine kasnije u Katru mu je presudila Poljska. Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Horvat je smijenjen i odmah je stigao njegov nasljednik, a iako ga je Lino Červar predložio, on nije Slavko Goluža. Goran Perkovac pokušat će vratiti naš rukomet na stare staze slave, a Goluža se nada izborničkoj klupi u budućnosti. Kada će to biti, ovisi o učinku trenutnog izbornika. - Ja sam se šest ili sedam godina izolirao od komentiranja uvijek kad netko nazove, ne želim komentirati jer svatko radi najbolje što zna i može. Zahvalio sam se Červaru i u ovom trenutku ne želim biti kandidat, ali moram reći da sam se prijavio za sljedećeg izbornika. Mislim da je to moja obaveza, da je to obaveza zbog rezultata koje sam postigao s reprezentacijom i s klubovima koje sam vodio. Osvojene tri medalje u godini dana, to nije mala stvar. Predanim radom , velikim srcem kojim sam vodio reprezentaciju mislim da je moja obaveza da se već sada kandidiram za sljedećeg izbornika - rekao je trener PPD Zagreba u razgovoru za HTV. Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Hrvatska je doživjela debakl na posljednjim velikim natjecanjima. Došli smo do te razine da se Egipat poigrava s nama i da smo izgubili status rukometne sile. Hoćemo li to ikada vratiti? Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - Ja vjerujem. Ja sam taj koji daje maksimalnu podršku našem izborniku, čuli smo se, izmijenili par poruka. "Peki" je u gužvi, ali vjerujem da će iskoristiti svaku priliku da kontaktira igrače i trenere gdje su mu nosioci igrači u klubovima. Nije mu lako, ima puno posla i mislim da će tek sada osjetiti kakav je pritisak biti izbornik u Hrvatskoj - rekao je Goluža.

