TRENER BJELOVARA

Goluži pozlilo na utakmici! Hitna ga je prevezla u bolnicu

Piše Petar Božičević,
Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, grupna faza, RK Zagreb - THW Kiel | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Goluža je trenutačno trener Bjelovara, a bivša je igračka legenda i izbornik hrvatske rukometne reprezentacije

Slavka Golužu prevezli su u bolnicu jer mu je pozlilo na utakmici Bjelovara i Nexea 2. Početkom drugog poluvremena osjetio je bol u prsima i u pratnji igrača i pomoćnog trenera otišao je u svlačionicu, prenosi Bjelovar Live

U svlačionici je sačekao kola hitne pomoći s kojima je prevezen u bolnicu. Srećom, sada je stabilno, što je potvrdio direktor RK Bjelovara Davor Lamza.

- Prema zadnjim informacija trenutno stanje trenera Slavka Goluže je stabilno. Nalazi se u bjelovarskoj bolnici gdje se vrše kompletne pretrage. Bilo smo kod njega u posjeti i Goluža čeka završetak pretraga kako bi otišao kući. Razumljivo zbog stanja, više o svemu ne možemo komentirati - izjavio je Lamza. 

Goluža je trenutačno trener Bjelovara, a bivša je igračka legenda i izbornik hrvatske rukometne reprezentacije. 

