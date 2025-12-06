Obavijesti

DOJMOVI TRENERA

Gonzalo Garcia: Nikad nisam vidio ovako dugu nadoknadu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U prvom dijelu je napravio dvije odlične obrane, pogotovo ono kad je obranio udarac glavom. I kod gola je obranio sjajno, dobru utakmicu je odradio. Svakim danom je sve bolji, rekao je o Siliću

Dinamo i Hajduk podijelili su bodove u sjajnom derbiju (1-1) na Maksimiru u 16. kolu HNL-a. Svoje je dojmove nakon utakmice podijelio trener Hajduka Gonzalo Garcia

- Nikad nije lijepo izgubiti pobjedu u zadnjoj minuti, ali bod na ovoj utakmici nam je kao pobjeda. Kako se odvijala utakmica, teško je izgubiti pobjedu, ali u prvom poluvremenu smo patili. Nikad nisam vidio da je 18 minuta nadoknade, dobili su puno vremena. Ne mogu reći da je ovo loš rezultat.

Promijenili ste postavu?

- Željeli smo napraviti Dinamu probleme. Nismo bili najbolji danas, imali smo nekih dobrih trenutaka, ali nismo bili najbolji. 

Toni Silić je bio odličan?

- U prvom dijelu je napravio dvije odlične obrane, pogotovo ono kad je obranio udarac glavom. I kod gola je obranio sjajno, dobru utakmicu je odradio. Svakim danom je sve bolji.

Još dvije utakmice do kraja polusezone?

- Igramo s Lokomotivom opet ovdje idući tjedan. Bit će to teška utakmica, moramo doći s duhom kao iz drugog poluvremena - rekao je za MAX Sport. 

