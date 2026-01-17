Gonzalo Garcia: Zadovoljan sam

Hajduk je pobjedom protiv Širokog Brijega (2-0) najavio nastavak prvenstva, a trener Gonzalo Garcia podijelio je dojmove nakon utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! | Video: 24sata/pixsell

- Prvo, moram kazati da mi se sviđa kako je Široki igrao. Puno su nas pritiskali, u nekim trenucima i zadržali loptu. Mi smo se dizali kako je utakmica odmicala i na kraju je kontrolirali. Zadovoljan sam - započeo je trener Hajduka i dodao:

- Da, uvijek želim da smo brži i pokretniji, ali nekad se pita i protivnika. Široki se organizirano branio s 10 igrača iza lopte, nije nam bilo lako. Mislim da smo puno kreirali, a drago mi je što protivnik nije stvorio gotovo ništa.

Split: Utakmica Hajduk i Široki Brijeg na Poljudu. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk će u nastavak HNL-a ući 25. siječnja na domaćem terenu protiv Istre 1961.

- Prvo ćemo dati par dana odmora, igračima će biti drago da me ne vide. Puno i dobro su radili, vjerojatno će biti sretni da par dana ne vide mene i stožer. Od utorka počinjemo pripremati Istru - rekao je pa otkrio kad se u sastav vraćaju Ivušić i Pukštas.

- Pukštas sada malo trenira pa ćemo vidjeti kako će tijelo reagirati. Ivušić je imao nezgodan problem i vidjet ćemo kada će se vratiti. Trebamo ga sasvim spremnog, treba nam svaki igrač.

Split: Utakmica Hajduk i Široki Brijeg na Poljudu. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Branimir Mlačić tražena je roba na tržištu, ali trener Hajduka priznaje:

- Ne znam kakva je situacija, to morate pitati klub. Ja znam samo da za njega ima mnogo interesa - zaključio je Garcia.