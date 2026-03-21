Goran će ostvariti životnu želju i zaigrati tenis u središtu Splita!

U Tenis klubu Split u subotu su najavili jedinstven projekt Tennis summer by Goran Ivanišević koji će se održavati krajem kolovoza, a okupit će stotinjak sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Kako je rekao Goran, riječ je o projektu kojeg razvijaju posljednja tri mjeseca, održavat će se od 17. do 29. kolovoza, dok će završnica biti teniski meč na Prokurativama. Kazao je da mu je oduvijek životna želja bila igrati u centru grada, te upitan odgovorio kako još ne može otkriti tko će igrati.

Sudionici kampa će trenirati u manjim grupama ovisno o dobi i razini igre. Program uključuje sveobuhvatan pristup razvoju igrača s naglaskom na tehničko-taktičke elemente, kondicijsku pripremu i mentalnu snagu. Treninge će voditi Goran Ivanišević sa svojim stručnim timom. Završni spektakl će se održati posljednjeg dana, 29. kolovoza na Prokurativama gdje će biti pokazni meč, koncert i bogati popratni program.

Ravnatelj Uprave za sport u Ministarstvu turizma i sporta Krešimir Šamija je ustvrdio kako će ministarstvo nastaviti podržavati takve inicijative i dodao da ako Nadal može imati svoju akademiju koju prepoznaje cijeli svijet vjeruje da i Split zaslužuje takav projekt predvođen sportskom legendom.

Projekt podržava i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta koji se Ivaniševiću zahvalio što "vraća tenis u Split" rekavši da žele imati što više takvih manifestacija. Tom je prilikom otkrio i da će grad po prvi put sufinancirati sportske članarine za mlade koje žele potaknuti da se bave sportom. Grad ulaže u sportsku infrastrukturu, te žele stvoriti uvjete za nove generacije sportaša, dodao je Šuta.

Cilj ljetnog kampa je razvoj mladih tenisača, promocija sporta i zdravog načina života, jačanje međunarodne sportske suradnje kao i dodatno pozicioniranje Splita kao atraktivne sportsko-turističke destinacije.

Goran Ivanišević je 2001. godine osvojio Wimbledon, do 2021. godine je bio jedini koji je to osvojio. Također je i jedini tenisač u povijesti koji je pobijedio na Wimbledonu s pozivnicom, kao i tenisač s najnižim plasmanom u vrijeme pobjede 125. Nakon pobjede je skočio na 16. mjesto.