Goran o Đokovićevom debaklu u Monte Carlu: Bio je bolestan, ali bit će spreman za Roland Garros

Dva turnira - po dvije pobjede i poraza. Nije baš početak godine iz snova za Novaka Đokovića, no i dalje je Srbin teniski "broj 1".

Problem je, naravno, jasan. Đoković više ne bira turnire, nego oni njega, a samim time ne može uhvatiti ikakvu formu... Od poraza u Dubaiju od Veselog do sljedećeg meča, također poraza protiv Davidovicha Fokine, prošlo je primjerice skoro 40 dana.

- Nije mu bilo dobro prije nego što je došao. Bio je bolestan. Recimo da nije bio na 'sto posto'. Prije tri tjedna nije smio igrati ovdje, a onda je Francuska ublažila mjere pa mu je dozvoljeno. I psihički mu je teško. Možete igrati do polufinala, ali se ne možete pripremiti na način koji bi trebali. A onda mu je pozlilo - rekao je njegov trener Goran Ivanišević za Ubitennis pa nastavio:

- I da budem iskren, nisam očekivao nešto spektakularno od ovog turnira. Ali ići će na Roland Garros koji je na rasporedu za pet-šest tjedana (točnije 22. svibnja - 5. lipnja). Ima još nekoliko turnira i bit će spreman.

Sljedeći turnir na kojem će se pojaviti jest "Serbia Open" u Beogradu (18. - 24. travnja). Kako god, 'Zec' vjeruje da Đoković može napraviti dobar rezultat u Parizu.

- Nikad se ne zna. Ovaj dečko je za mene najbolji igrač u povijesti tenisa. Uvijek nađe način da pobijedi, uvijek nađe način da se izvuče iz nevolje. Protiv Davidovicha Fokine je trebao dobiti drugi set sa 6-0. Imao je break lopte i game poene. Izgubio je puno energije, ali on će pronaći izlaz iz ovog u konstantnom igraču. Imao je samo tri meča prije ovog turnira - rekao je Ivanišević pa dodao:

- Zemlja nikad nije laka. Prošlu je godinu ovdje počeo prilično loše, izgubio je od Evansa u drugom kolu, a onda je u Beogradu izgubio u polufinalu. Počeo je dobro igrati u Rimu gdje je stigao do finala, a zatim je osvojio Roland Garros. Tako da nisam zabrinut. Samo mu je potreban kontinuitet. Mora igrati više mečeva i pronaći će svoj put.

Također se Ivanišević osvrnuo i na propuštenu šansu novaka da osvoji 'kalendarski grand slam', odnosno sva četiri najveća turnira u istoj sezoni. I išlo mu je dobro. Pokorio je Australiju, osvojio Roland Garros pa Wimbledon. A onda su uslijedile Olimpijske igre...

- Prije svega, veoma je ponosan i voli igrati za svoju zemlju. Svaki Davis cup, svaki olimpijski turnir... Nitko ga nije mogao spriječiti da igra na Olimpijskim igrama. Ne mislim da je pogriješio. Samo mislim da je napravio pogrešku igrajući mješovite. To nije bilo potrebno jer je na kraju bio umoran. Nije igrao ni za treće mjesto. Ne mislim da je zbog toga izgubio finale US Opena. Medvjedev je bio veoma dobar, on je nevjerojatan igrač. Tog dana bio je bolji, a Novak nije bio Novak. Nešto je nedostajalo...

