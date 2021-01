Hrvat je uvijek spominjao Boba kao \u010dovjeka koji je imao nevjerojatnu ulogu u njegovoj karijeri, a njegova smrt ga je pogodila.

- Znali smo da \u0107e ovo biti te\u0161ka bitka, ali ipak je \u0161okantno izgubiti te tako mladog! Toliko smo toga dijelili, i dobrog i lo\u0161eg, a ti si bio jedan od onih koji me najvi\u0161e nau\u010dio u karijeri. Tvoje naslje\u0111e i dalje \u0107e \u017eivjeti vje\u010dno jer teniski svijet nikada ne\u0107e zaboraviti kakva si nevjerojatna osoba bio i trener. Iskrena su\u0107ut najmilijima - poru\u010dio je Goran na Instagramu.

Na ulasku u novo stolje\u0107e pomagao je i tada mla\u0111ahnom Mariju An\u010di\u0107u \u010diji su roditelji vozili 20 sati od Splita do San Rema za prvi sastanak s Brettom, a Ivani\u0161evi\u0107 je Brettu 2004. godine doveo 15-godi\u0161njeg Marina \u010cili\u0107a.

\u010cili\u0107 i Brett sura\u0111ivali su devet godina, a kad je Marin osvojio US Open, Brett je bio jedan od prvih ljudi koje je nazvao. Doveo ga je do 9. mjesta 2013. godine, a zajedno su dogurali do Marinovog prvog polufinala Grand Slama, Australian Opena 2008. godine.

Ove godine osvojio je i ATP-ovu nagradu za trenersku karijeru, a preminuo je tijekom no\u0107i u krugu obitelji.