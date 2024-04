Goran Vučević za 24sata: Nisam u kombinacijama s Hajdukom!

Hajduk je smjenio predsjednika kluba Lukšu Jakobušića, a 'nogu' je zajedno s njime dobio i donedavni trener prve momčadi Mislav Karoglan, dok je sportski direktor kluba, Mindaugas Nikoličius, ostao na svojoj funkciji. Zasad.

U narednim tjednima mnoga će se imena povezivati s Hajdukom, a jedno od njih je ono Gorana Vučevića (52), koji je poznato lice na Poljudu. Bio je igrač, trener i sportski direktor splitskog kluba, a tijekom svojeg mandata na funkciji sportskog direktora, Vučević se pokazao u dobrom svijetlu s potezima kao što su dovođenje Tome Bašića i Josipa Juranovića.

Međutim, Vučević se neće vratiti za Hajduk. To je potvrdio u izjavi za 24sata.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Nisam u kombinacijama za bilo kakvu funkciju u Hajduku - rekao je.

Podsjetimo, Vučević je donedavno bio sportski direktor u Al Nassru, gdje igraju Cristiano Ronaldo i hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović. Ugovor sa saudijskim klubom istekao mu je krajem prošle godine i nije ga produljio.

- Jedni razlog je to što je došao novi čovjek u klub koji je želio mijenjati nešto što je savršeno funkcioniralo. Momčad smo ljetos sastavljali trener i ja, naravno, u suglasnosti s vlasnikom, a kako u ovom prijelaznom roku neće dovoditi nijedno veliko svjetsko ime, smatrao sam da nema potrebe ništa ni mijenjati. Isticao mi je ugovor, ali nije to bio problem jer je isticao i ranije pa smo radili na riječ do potpisa novog ugovora. Jednostavno nisam želio prihvatiti promjene radi promjena, a nisam bio spreman ni prihvatiti bilo koju drugu funkciju koje su mi ponuđene. Odlučio sam otići, to je bila isključivo moja odluka, a naglasio bih još jednom da sam se sa svima u klubu rastao u dobrim odnosima. - rekao je u jednom intervjuu za 24sata.