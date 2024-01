Vučević za 24sata: Dogovorio sam transfer Modrića kad ode iz Reala, a s Ronaldom pio kave...

Radio sam u klubovima u kojima su u to vrijeme igrala dvojica najvećih nogometaša u novijoj povijesti, Leo Messi i Cristiano Ronaldo.

Na prste jedne ruke mogu se nabrojati nogometni djelatnici koji mogu izreći ovakvu rečenicu, a jedan od rijetkih je Splićanin Goran Vučević (52).

Dugi niz godina radio je kao skaut velike Messijeve Barcelone, a zadnje dvije i pol godine proveo je u sportskom menadžmentu Al Nassra, saudijskog kluba u koji je došao Ronaldo. No očekivati od Vučevića da ih usporedi ili da kaže nešto intrigantno o njihovom privatnom životu može samo netko tko ga ne poznaje. Vučević je oduvijek bio primjer profesionalca koji dobro pazi što govori. I na ovaj intervju je pristao tek nakon dugog nagovaranja.

- Ne volim takva pitanje i usporedbe igrača i zbog toga i ne odgovaram na njih, a što se tiče njihovog privatnog života, to pogotovo. Taj dio pripada njima samima, ne meni, nemam pravo o tome govoriti. Uostalom, oni su obiteljski ljudi i svaki slobodan trenutak provode u krugu svojih obitelji, obitelj im je svetinja. Mogu reći da su mi obojica dragi, da su pravi profesionalci i genijalci, svaki na svoj način. S Messijem nisam bio toliko blizak koliko s Ronaldom, s kojim sam svako jutro pio kavu i razgovarao prije treninga.

Foto: Privatni album

Kakav je dojam Ronaldo ostavio na vas?

- Nisam vidio većeg profesionalca od njega. Svako jutro je prvi dolazio u klub, dosta ranije od drugih, sjeli bi, popili kavu, popričali... Meni je bila čast što sam sudjelovao u njegovom dovođenju, kao i što sam imao priliku raditi s njim. On je doista poseban, najveći profesionalac i lider, on želi svijetu pokazati da je talentiran, ali i da je rad presudan za njegov uspjeh i da je to jedini ispravan put. Posvećen je uspjehu 0-24, svaki dan, izniman je profesionalac koji ima cilj biti najbolji u svemu. Najbolji igrač, najbolji strijelac, najviše trofeja, najsjajnija odličja... Ima iznimno veliku glad za uspjesima i trofejima, i to ga izdvaja od drugih.

Je li istina da ste pregovarali s Lukom Modrićem i da je i on bio blizu dolaska u Al Nassr?

- Istina je. Luka je bio naša velika želja, u više navrata smo pričali s njim uz sav respekt prema Realu koji je oduvijek bio njegova prva opcija. Imali smo korektan odnos, sastali smo se u Riyadu uoči SP u Katru i u Madridu. Na sastancima smo bili vlasnici kluba, Modrić i ja, i Luka nam je rekao da nema treću opciju osim Reala i Al Nassra. Rekao je da mu je Real prva opcija, ako ne ostane u Realu da će doći. To je jedina istina...

Foto: Privatni album

Doveli ste i Marcela Brozovića, koliko će na njegove reprezentativne izvedbe utjecati to što igra u saudijskoj a ne više u talijanskoj ligi?

- Smatram da za takvo pitanje uopće nema potrebe, a dovoditi u pitanje kvalitetu saudijske lige može samo onaj tko nije upoznat s onim što se ovdje događa. Ovdje je jako puno europskih trenera, jako puno je kvalitetnih igrača i konkurencija je jaka. Ako vam kažem da klubovi imaju pravo dovesti po osam stranaca, i ako ti stranci svakodnevno treniraju i igraju skupa, i to protiv klubova koji također u svojim redovima imaju po osam stranaca, i to jako kvalitetnih, onda takvi igrači mogu samo napredovati, nikako nazadovati. Ljudi često saudijsku ligu gledaju kroz prizmu vrućine a time i sporijeg tempa, ali zar se i u Europi ne igra u sporijem tempu kad je vruće. Kad je hladnije i ovdje se igra brže. Sada je u Riyadu hladnije, zna noću biti i do 3 stupnja..., nema vlage i baš je ugodno. Problem je u gradovima uz more, gdje je velika vlaga pa i vrućina dolazi do izražaja.

Koliko je jaka saudijska liga, možete li je usporediti s europskim ligama?

- Kao što ne volim usporedbe igrača, tako ne volim ni usporedbe liga. Teško je objektivno procijeniti. Recimo, Ronaldo je nedavno kazao da je saudijska liga već sada bolja od francuske lige. Ne bih se upuštao u procjene, ali kao što sam rekao, svaki klub ima pravo dovesti osam stranaca, što ligu čini iznimno jakom i konkurentnom. A Ronaldovo mišljenje i riječi i te kako imaju težinu.

Kako ste se uopće odlučili otići u Saudijsku Arabiju prije dvije i pol godine?

- Iskreno, kad sam odlazio nisam znao što me točno čeka, a vjerujem da u to vrijeme nitko, pa tako ni ja, nije mogao ni sanjati da će jedan Ronaldo vrlo brzo doći dolje. Znao sam da je Saudijska Arabija bila na dva zadnja Svjetska prvenstva, da su njihove mlađe kategorije jako uspješne na velikim natjecanjima, i to me privuklo. Kad sam došao vidio sam da ima jako puno prostora za iskorak i zato sam se odlučio ostati, pogotovo nakon što su mi dali sve ovlasti i slobodu da podignem klub na viši nivo.

Foto: Privatni album

Kako će se situacija dalje razvijati?

- Znate kako je, svatko ima neka svoja iskustva i neku svoju priču, a istina je da oni dugih niz godina ulažu u stranu struku, trenere i ljude koji rade u klubovima, što znači da su od početka mislili ozbiljno. Jako puno ulažu u klubove i ta ulaganja i rad se vide, ali po meni idu prebrzo, previše stepenica preskaču, nisam siguran da su spremni za tako velike iskorake. U većini klubova imaju savršene igrače, a infrastruktura nije kod svih na najboljem nivou...

Koliko je za imidž lige dobro što se neke velike zvijezde vraćaju u Europu, priča se o Benzemi, Hendersonu...?

- Mislim da to nije problem samo Saudijske Arabije, ima sličnih slučajeva i u Europi. Igrač dođe u neku novu sredinu, ne krene mu kako treba, pojave se kritike, krize, smjene trenera... To se događa svugdje. Ako i žele napustiti Saudijsku Arabiju to je po meni isključivo zbog rezultata. Za Benzemu ne znam, ali Henderson je došao u momčad koja je jako puno uložila ali se ne može boriti za prvaka. To je sigurno prvi razlog, da se bore za prvo mjesto ne bi ni vrućina smetala.

Kakav je život u Saudijskoj Arabiji, spominju se brojna ograničenja, manjak sloboda...?

- Pričali smo puno puta na tu temu i nemam vam ništa novoga za reći. Uostalom i sami ste mi rekli kakve ste utiske ponijeli iz Katra gdje ste boravili za vrijeme Svjetskog prvenstva. Tko god je došao, bilo za vrijeme SP ili drugih velikih događanja, reći će vam sve najbolje. Naravno da je to druga kultura, da su drugačije navike, stil života... Spominju se prava manjina, ali ja vas pitam u kojem većem europskom gradu nema sličnih problema. Samo o tome se ne piše i ne govori. Oni su dragi i pristupačni ljudi, poštuju druge, ali traže i da se poštuju oni, njihova zemlja i kultura. I tu sve počinje i završava. Zar mislite da bi jedan Ronaldo dolazio ovdje da nije tako?

Foto: Privatni album

Što nam možete reći o budućnosti nogometa u Saudijskoj Arabiji?

- Oni su definitivno najnogometnija zemlja u Aziji, oni su veliko gradilište i ovo što se događa s nogometom nije vezano samo za nogomet, nego za promociju. Dobili su organizaciju EXPA 2030. godine, kandidirat će se za organizaciju Svjetskog prvenstva u nogometu 2034. godine, a u međuvremenu će organizirati mnoge velike manifestacije kojima žele privući turiste.

Kakav dojam nosite?

- Koliko god sam bio skeptičan kad sam dolazio, i ja sam, kao i većina Hrvata zavolio zemlju i klub koji je jako sličan Hajduku. Nije privilegiran, ima dosta navijača i bio mi je pravi užitak raditi. Uživao sam jer smo rasli skupa, sentimentalno sam vezan za njih i zauvijek će ostati dio mene.

Dio medija u Hrvatskoj je prenio vijest da ste se od Al Nassra rastali "WhatsApp porukom"?

- Vidio sam te natpise i zato sam vam zahvalan što ste prenijeli pravu istinu, a ne neke neprovjerene informacije s društvenih mreža koje je plasirao tko zna tko. Rastali smo se prijateljski, prije par dana sam opet bio dolje završiti neke poslove, za mjesec dana idem opet... Rastali smo se prijateljski i profesionalno, kako smo i radili, i svaki put kad se vidimo radujemo se jedni drugima. Gdje god sam radio nikad nisam nogom zatvarao vrata iza sebe.

Foto: Privatni album

Je li istina da nikad u karijeri niste dobili otkaz?

- Istina je, uvijek sam odlazio sam. Sve sam napravio svojim radom, pomalo, strpljivo sam gradio svoj put, i to mi je najveća satisfakcija.

Zbog čega ste na koncu otišli iz Al Nassra?

- Jedni razlog je to što je došao novi čovjek u klub koji je želio mijenjati nešto što je savršeno funkcioniralo. Momčad smo ljetos sastavljali trener i ja, naravno, u suglasnosti s vlasnikom, a kako u ovom prijelaznom roku neće dovoditi nijedno veliko svjetsko ime, smatrao sam da nema potrebe ništa ni mijenjati. Isticao mi je ugovor, ali nije to bio problem jer je isticao i ranije pa smo radili na riječ do potpisa novog ugovora. Jednostavno nisam želio prihvatiti promjene radi promjena, a nisam bio spreman ni prihvatiti bilo koju drugu funkciju koje su mi ponuđene. Odlučio sam otići, to je bila isključivo moja odluka, a naglasio bih još jednom da sam se sa svima u klubu rastao u dobrim odnosima.

Što planirate raditi u budućnosti?

- Za početak ništa, ha, ha, ha...

Koliko dugo?

- Do ljeta sigurno. Planiram se dobro odmoriti u krugu obitelji, loviti lignje s prijateljima i gledati Hajduka. Na ljeto imam u planu jedan projekt, vidjet ćemo kako će se to razvijati, ali to je za sada daleka budućnost.

Foto: Privatni album

Povratak u Hajduk?

- Sada sam navijač Hajduka ako to tako mogu reći nakon što sam u klubu proveo toliko godina.

Kako vam izgleda Hajduk danas?

- Ne trebam ja govoriti da izgledaju dobro i da imaju priliku biti prvaci, što im ja od srca želim. To valjda vide svi...

Radili ste na Poljudu u teškim vremenima, kad nije bilo novca, dovodili ste mlade neafirmirane igrače koji su svojim odlascima i odštetama pomogli stabilizaciji kluba, poput Tome Bašića, Frana Tudora, Josipa Juranovića... Uvodili ste u prvu momčad Marka Livaju, Filipa Bradarića, Marija Pašalića, spojili Koemanov Everton i Vlašića...? Kako danas gledate na ta vremena?

- Svako vrijeme nosi svoje, teško je meni suditi o onome što sam radio. Znam samo da sam uvijek radio najbolje što sam znao i mogao. A koliko je to bilo dobro, to neka prosudi netko drugi.

Za kraj jedno teško pitanje, koliko ste imali upita za dres Ronalda s potpisom?

- A tko će to znati, stotine... Nažalost, nisam svima mogao izaći u susret...