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SJAJNO SE SNAŠAO

Gordon Schildenfeld o heroju Dinama: Ukratko, pun pogodak

Piše Ivan Kužela,
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Gordon Schildenfeld o heroju Dinama: Ukratko, pun pogodak
Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Schildenfeld je oduševljen Dominikom Kotarskim: Dinamov golman je protiv Slaven Belupa i Anderlechta briljirao, a bivši reprezentativac poručuje da je on pun pogodak za 'modre'

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Gordon Schildenfeld, bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji stoper Dinama, izdvojio je Dominika Kotarskog kao važan dio momčadi koju vodi Mario Kovačević. O hrvatskom vrataru govorio je u emisiji na MAXSportu nakon Dinamove pobjede 5-1 protiv Slaven Belupa u 10. kolu HNL-a.

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Luka Vušković i Dominik Kotarski na konferenciji za medije hrvatske nogometne reprezentacije VIDEO
Luka Vušković i Dominik Kotarski na konferenciji za medije hrvatske nogometne reprezentacije | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

Kotarski je u Koprivnici imao posla već na početku susreta. Domaćini su tijekom prvih 15 minuta nekoliko puta ozbiljno zaprijetili, ali Dinamov golman uspješno je reagirao i spriječio promjenu rezultata u nekoliko navrata. Zagrepčani su potom preuzeli kontrolu, a na odmor otišli s prednošću 3-0 zahvaljujući pogotku Danija Rodrigueza i dvama golovima Diona Drene Belje. Do kraja su još poentirali Miha Zajc i Niko Galešić.

Dinamo je pobijedio Anderlecht u 2. kolu Europske lige
Dinamo je pobijedio Anderlecht u 2. kolu Europske lige | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Schildenfeld smatra da je pouzdan vratar posebno važan u utakmicama domaćeg prvenstva, u kojima suparnici Dinamu često ne stvaraju velik broj prilika.

- Bitna stavka. Spominjali smo ga prošle, a i ove sezone. Imati ovako dobrog golmana jako je bitno za Dinamo, rekao je bivši hrvatski reprezentativac.

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pritom se osvrnuo i na Dinamovu pobjedu protiv Anderlechta 1-0 u europskom natjecanju. Belgijska momčad nije uspjela svladati Kotarskog, dok je Dinamo do sva tri boda stigao u završnici susreta. Beljo je u 96. minuti realizirao kazneni udarac za pobjedu zagrebačkog kluba. Kotarski je i u toj utakmici imao nekoliko važnih intervencija, a Schildenfeld je njegov učinak ocijenio vrlo pozitivno.

- Ukratko, pun pogodak, zaključio je Schildenfeld.

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