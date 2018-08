Gorgon spasitelj Rijeke, Heber i Pavičić su se ispromašivali...

Završila je prva kvalifikacijska utakmica za Europsku ligu između Sarpsborga i Rijeka, a Rječani su ostvarili vrlo dobar rezultat (1-1) pred uzvrat koji se igra za tjedan dana u Rijeci. Tijekom cijele utakmice Riječani su upotpunosti dominirali, ali nikako nisu mogli pronaći način da savladaju izuzetno dobro raspoloženog golmana Norvežana.

I onda, kako to uvijek bude, nakon niza promašenih prilika Rijeke, uslijedio je šok. Sarpsborg je poveo preko Zachariassena u 72. minuti. No, Riječani se nisu predavali te su došli do izjednačenja i važnog gola u gostim. I to kakvog gola. Alexander Gorgon je prihvatio loptu na 25 metara, napravio korak-dva pa potegnuo u desne rašlje i ostavio Vasyutina nemoćnog.

Ocjene igrača

Simon Sluga (7) - Siguran je bio golman Rijeke u današnjoj utakmici. Doduše, nije imao nešto previše posla, a ono što je imao rješavao je bez nekakvih većih problema osim onog nesretnog gola u 72. minuti.

Mario Pavelić (6,5) - Dosta dobru utakmicu odigrao je desni bek Rijeke. Imao je par lijepih prodora po krilu, ali centaršutevima nikako nije mogao pronaći svoje suigrače.

Dario Župarić (6,5) - Pravu stopersku utakmicu odigrao je Župarić. Bio je odlično koncentriran na sve protivničke napade i bez većih problema ih je otklanjao.

Roberto Punčec (6,5) - Odigrao je odličnu utakmicu. U paru sa Župarićem činio je 'neprobojni' zid za igrače Sarspsborga. bio je pravovremen u čišćenju opasnih situacija.

Leonard Žuta (7)- Odlično se nosio s napadima Norvežana koji su išli po desnoj strani, a i u napadu je odigrao nešto zapaženiju ulogu. Uredno je odradio svoju zadaću te zaslužio vrlo dobru ocjenu.

Srđan Grahovac (7) - Prava radilica u veznom redu Rijeke. Dosta se natrčao tijekom ovih 90 minuta i lijepo je sprječavao napade Norvežana odmah u samom startu.

Dario Čanađija (6,5) - Stigao je u Rijeku iz ljubljanske Olimpije i odmah se pokazao u odličnom svjetlu. Uz Grahovca je u veznom redu odigrao vrlo zapaženu ulogu.

Acosty (7,5) - Kao i većinu utakmica, Acosty je još jednom pokazao o kakvom se igraču radi. Izluđivao je protivničke igrače svojim driblinzima, ali falilo mu je ono malo sreće u završnici. Iz igre je izašao u 90. minuti, a umjesto njega je ušao Capan.

Domagoj Pavičić (7) - Umalo tragičar Rijeke. Često se nalazio u šansama, ali nikako nije mogao pronaći put do mreže. Posebno upečatljiva je ona njegova šansa s početka utakmice kada je s nekih 10-ak metara pucao, ali protivnički igrač njegov šut spašava sa same gol linije. Igrao je do 81. minute kada je umjesto njega ušao Čolak.

Heber (6) - Isto kao i Pavičić, Heber je također mogao biti jedan od tragičara Rijeke. Nikako nije mogao pronaći put do mreže, a najveću šansu imao je u 31. minuti kada mu je golman domaćih odlično obranio udarac. Zaradio je i žuti karton u 60. minuti, a igru je napustio u 66. kada je umjesto njega ušao Kvržić.

Gorgon (8,5) - Riječki junak! Odigrao je maestralnu partiju koju je okrunio golčinom. U 57. minuti je imao strašan zicer kada je s nekih 12 metara, neometano pucao prema golu Sarpsborga, ali Vasyutin je i taj udarac nekako uspjeo obraniti. No, iskupio se Gorgon za taj promašaj u 83. minuti kada je prihvatio loptu na 25 metara, napravio korak-dva pa potegnuo u desne rašlje za izjednačenje.

Zoran Kvržić (6,5) - U igru je ušao umjesto pomalo indisponiranog Hebera te unio određenu dozu živosti u igru Riječana.

Antonio Čolak (6) - Odigrao je tek devet minuta, ali nije imao nekakvu zapaženiju ulogu u tom kratom periodu provedenom na travnjaku.

Luka Capan - Ušao je tek u 92. minuti, nedovoljno za ocjenu.

Sarpsborg

Aleksander Vasyutin (8,5) - Što reći o ovom čovjeku? Odigrao je maestralnu utakmicu, možda čak i jednu od najboljih u svojoj karijeri. Izluđivao je igrače Rijeke nevjerojatnim obranama i najzaslužniji je za remi koji je Sarspsborg nekako izvukao. Zasluženo je dobio epitet najboljeg igrača utakmice.

Tveita (6,5) - Odigrao je solidnu utakmicu. Lijepo je zatvorio jednog od najopasnijih igrača Rijeke Hebera.

Jorgensen (6,5) - Asistent za jedini gol Sarpsborga, no u obrambenim zadacima se nije baš previše proslavio.

Tamm (5,5) - Odigrao je vrlo loše, imao je dosta pogrešaka, ali igrači Rijeke to nikako nisu znali kazniti.

Thomassen (6) - Muku je mučio s dobro raspoloženim Acostyjem koji ga je tijekom cijele utakmice izluđivao driblinzima.

Halvorsen (6,5) - Jedan od boljih igrača Norvežana u ovoj utakmici. Imao je par dobrih rodora po krilu, ali nije napravio ništa ozbiljnije.

Nielsen (6,5) - Odigrao je solidnu utakmicu. Iz igre je izašao u 83. minuti, a umjesto njega je ušao Singh.

Zachariassen (7,5) - Jedini strijelac za Sarpsborg. Osim tog gola vrlo dobro je odigrao u veznom redu. Prava radilica u momčadi Norvežana.

Askar (6) - Nije odigrao Bog zna što. Imao je puno pogrešaka, a posebno loš je bio u obrambenim zadacima.

Mortensen (6,5) - Upravo on je označen kao jedno od najopasnijih oružja Norvežana, ali nije imao pravu priliku da se pokaže s obzirom da su Rječani rijetko dopuštali da lopta dođe do napadačke linije domaćina.

Muhammed (6,5) - Isto kao i Mortensen nije imao pravu priliku. Imao je tek jednu šansu u 22. minuti kada je s ruba šesnaesterca bio neprecizan. Igru je napustio u 86. minuti, a umjesto njega je ušao Larsen.