Sinoćnjim debijem Kristijana Lovrića u dresu hrvatske nogometne reprezentacije, Gorica je postala 13. hrvatski klub čiji je igrač zaigrao u 'kockastom' dresu.

Dinamo je, očekivano, dao najviše reprezentativaca - 67. Na 2. je mjestu Hajduk (55), a treća Rijeka (29). Dalje slijede Osijek (15), Zagreb (14), Varteks (13), Lokomotiva (5), Inter Zaprešić (4), Istra (3), Split (2) te Hrvatski Dragovoljac i Slaven Belupo (1).

Lovrić je prije samo tri godine igrao za Kustošiju u 2. HNL nakon čega ga je kupila Lokomotiva gdje nije dobio pravu priliku, a onda je uslijedio poziv Gorice. No, nije mu bilo lako, prvih pola godine 'grijao' je klupu, tadašnji trener Sergej Jakirović kao prvu opciju na poziciji lijevog krila vidio je Atiemwena koji je potom otišao u zagrebački Dinamo, a Lovrić je napokon dobio pravu priliku. I objeručke je prihvatio pa prošlu sezonu završio sa 14 golova i sedam asistencija na svom kontu.

Ove je sezone već došao do brojke od 15 golova s kojom je trenutačno 2. najbolji strijelac lige, odmah iza Osijekovog Miereza koji je zabio 18. No, Goričani imaju još deset utakmica do kraja prvenstva i vjerojatno će još poboljšati svoj učinak. Po svemu sudeći, Gorica će sljedeće sezone igrati Konferencijsku ligu ukoliko ih ne prestigne Rijeka koja za njima 'kasni' velikih devet bodova.

Što to znači za HNL i domaće nogometaše? Ne trebate ići kao neizgrađeni igrači u Europu, već možete svoju šansu dočekati i u domaćoj ligi jer HNL je postao ozbiljna i poštovana liga. Rijeka je u Europskoj ligi proteklih godina bila 'nagazna mina' na Rujevici baš svakom 'apsolutnom' favoritu koji je došao, a za Dinamovu priču nije potrebno trošiti riječi. Klub koji je u Europi bio kanta za napucavanja, posljednjih nekoliko sezona ima nevjerojatne uspjehe pa su tako nakon dugih 50 godina 'posta' izborili 'europsko proljeće' pod palicom Nenada Bjelice, a njegov uspjeh je ove sezone ponovio i Zoran Mamić. I kada je otišao s trenerske pozicije zbog pravomoćne presude, 'modri' nisu klonuli, već je njegovo mjesto preuzeo dotadašnji pomoćni trener Damir Krznar koji je na Maksimiru srušio velikog Josea Mourinha i plasirao se u četvrtfinale Europske lige.

Tko od HNL-ovaca mogao u reprezentaciju?

U prvom redu Lovro Majer i Luka Ivanušec koji su pokazali nevjerojatnu nogometnu zrelost nastupima za zagrebački Dinamo i koji su trenutno 'okosnica' hrvatske U21 reprezentacija. Mladići igraju fenomenalno i samo je pitanje u kojem će europskom velikanu nastaviti karijeru.

Odmah je tu negdje i njihovog momčadski kolega Kristijan Jakić koji je pokazao zavidne karakteristike pravog vođe, a uz Ademija čini nevjerojatan 'razbijački' tandem u veznom redu Dinama.

Što dalje Dinamo ode u Europi to se njihova cijena povećava, a oči skauta su sve otvorenije.

A iz U21 reprezentacije već kucaju i riječki Ivan Nevistić, hajdučki Mario Vušković, a i Dario Špikić koji će od sljedeće sezone ponovno nositi dres zagrebačkog Dinama, a ima li bolje odskočne daske za reprezentaciju od momčadi koja konstantno igra Europu? Teško da ima...