PRIPREMNE UTAKMICE

Gorica i Osijek pobijedili, Slaven i Vukovar remizirali u golijadi

Piše Luka Tunjić, HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Slaven Belupo/Instagram

Četiri hrvatska prvoligaša odigrala su danas pripremne utakmice. Osijek je pobijedio mađarski Györ, Gorica je slavila protiv Radomlja, a Carević je dao i prve seniorske minute 16-godišnjem Mihaelu Kelavi

Admiral

U formatu četiri puta 30 minuta Osijek je na pripremama u Turskoj odigrao prijateljski susret protiv Györa, trenutačno vodeće momčadi mađarskog prvenstva te je pobijedio 2-1.

Gyor je poveo golom hrvatskog nogometaša Daniela Štefulja, a na 1-1 je izjednačio Tonio Teklić, igrač koji je prije nekoliko dana u Osijek došao na posudbu. Nekadašnji igrač Hajduka i Varaždina, a sada jaka karika Osječana, lijepo je zabio za izjednačenje iz slobodnog udarca. Pogodak odluke postigao je Šimun Mikolčić u posljednjoj, 120. minuti.

Gorica je odigrala pripremni dvoboj protiv Radomlja, trenutačno sedme momčad na ljestvici slovenskog prvenstva. Gorica je pobijedila 2-0 golovima u drugom poluvremenu, a strijelci su bili Filip Čuić i Ivan Fiolić.

Carević je rotirao sastav i posegnuo za nekim novim opcijama. Minutažu su dobili svi osim trećeg golmana Frana Došena, juniora Tomislava Prgometa i ozlijeđenih Luke Vrzića te Ante Ercega. U igru je ušao i veliki talent Gorice, 16-godišnji Mihael Kelava. Riječ je o mladiću rođenom u svibnju 2009. godine, a prve nogometne korake napravio je u Donjoj Stubici. Nastavio se razvijati preko zagorskog kluba Zagorec, a prije dvije godine stigao je u omladinski pogon Gorice.

Smatra ga se jednim od najtalentiranijih hrvatskih nogometaša u svojoj generaciji, čemu govori i podatak kako je nastupio 14 puta za reprezentaciju Hrvatske u uzrastima U-15, U-16 i U-17. S Goricom je osvojio prvenstvo Hrvatske u sezoni 2023./24., a bio je ključan igrač momčadi. Sad je odigrao prve minute u seniorskom nogometu, a Carević se možda na njega osloni i u nastavku sezone.

Foto: HNK Gorica

Inače, Kelava je jedan od trojice nogometaša koji su rođeni 2009. godine na pripremama s HNL klubom. Jakov Dedić je s Osijekom, a Nik Škafar Žužić s Istrom 1961.

Na turniru Arena kup u Medulinu međusobno su igrali Vukovar 1991 i Slaven Belupo. Bio je to ogled trećeg kola u skupini i borba za prvo mjesto, odnosno odlazak u finale, jer su prethodno i Vukovar 1991 i Slaven Belupo pobjeđivali slovensko Primorje i Arsimi, klub iz Sjeverne Makedonije.

Dvoboj dva hrvatska prvoligaša završio je 2-2 i zbog bolje razlike pogodaka u finale se plasirao Vukovar 1991 koji je do tog cilja došao golom Tadića u 90. minuti. Prije toga su strijelci za Slaven Belupo bili Nestorovski i Qestaj, a za Vukovar 1991 Banovec.

