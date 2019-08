'Gorica je oštećena za penal, Dinamo trebao dobiti crveni'

Odigrano je i peto kolo našeg dragog HNL-a, no ni ovaj put nije moglo proći bez prigovora na suce i njihove odluke. Hajduk je pobijedio Goricu 3-0 na Poljudu i srušio ih po prvi put u iz petog pokušaja, no gosti su se žalili nakon utakmice da su uskraćeni za jedanaesterac.

Hamza je vratio Ljubiću loptu glavom u 15. minuti, no mladi golman 'bilih' zaboravio je loptu dok je ispred njega projurio Dvorneković, ukrao loptu i onda pao nakon duela s njim. Igrači Gorice grmjeli su i tražili penal od suca Vidulina, no on je bio siguran u svoju odluku.

- Ovo je prekršaj za penal. Golman je trebao dobiti i žuti karton. Pao je na protivničkog napadača i srušio ga. Sudac je ovo vidio iz velike daljine i nije bio siguran, no ovo je pogrešna odluka. Ovo je kazneni udarac i žuti karton - rekao je sudački kontrolor Miroslav Vitković u emisiji Treće poluvrijeme na HNTV-u.

Vitković je tako potvrdio riječi trenera Gorice Jakirovića koji je poslije susreta rekao kako je riječ o penalu.

- Duboko bih udahnuo prije nego što nešto kažem. Čestitam Hajduku, dali su tri gola, bili bolji od nas, no za mene je ključna bila 15. minuta, kada je bio čist penal s moje strane gledišta, ali ostavljam to za analizu - rekao je Sergej Jakirović nakon utakmice.

Vidulin je bio u glavnoj ulozi i pola sata poslije, početkom sudačke nadoknade, kad je zakašnjelom reakcijom izazvao opći metež na centru. Matthew Steenvoorden prvo je startao na Hamzu Barryja u naletu, a onda ga je dočekao Cherif Ndiaye i rukama složio na pod.

Kao da to nije bilo dovoljno, Senegalac je pred sucem nogom udario Darka Nejašmića bez lopte i činilo se kako će sigurno dobiti crveni karton, ali Vidulin mu je pokazao samo žuti, kao i Steenvordenu, Dvornekoviću i Miji Caktašu.

- Sudac je trebao suditi prvi prekršaj i ne bi došlo do svega ovoga. Nije trebao pustiti prednost. Pogriješio je. Nakon toga je došlo do gužve, prosvjeda - rekao je Vitković za situaciju u kojoj je Ndiayeu opasno visio crveni karton.

Dinamo je pobijedio Inter Zaprešić 2-1 nakon preokreta, no 'modri' su u drugom poluvremenu trebali dobiti crveni karton. Naime, Marko Lešković je u trenucima dok je imao žuti karton udario igrača Intera rukom po glavi u skoku.

- Plavi igrač je skočio s ispruženom rukom, nakon toga žuti igrač skače i dolazi do kontakta ruke i glave. Ovo je prekršaj, bili bi svi puno zadovoljniji da je ovo bio žuti karton - rekao je Miroslav Vitković koji nije htio direktno priznati da je riječ o žutom kartonu, a dodao je kako su suci opravdano poništili Dinamu dva gola.