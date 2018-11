Gorica kao hit prvenstva: Sve ulaznice za Hajduk rasprodane

U srijedu, 31.10. u Gorici su otvorili blagajne i počeli s preprodajom ulaznica za nedjeljni susret protiv Hajduka. Cijena ulaznica za Zapad u preprodaji bila je 30 kuna, što je bio takav mamac za gledatelje da je vrlo brzo nestalo svih ulaznica. Već sljedeće jutro iz kluba su objavili da su blagajne zatvorene i da se više neće otvarati.

- Ima li tko dvije ulaznice - najčešće je pitanje na službenoj Facebook stranici NK Gorice, no dragocjeni papirić ne prodaje se baš tako.

Nakon 12 kola Goričani su hit prvenstva i imaju 22 boda, čak deset više od Hajduka, koji je potpuno razočaranje prvenstva. Splićani su posljednji put na velikogoričkom stadionu gostovali davne 1993. i pobijedili 3-1. Koliko je to bilo davno oslikat će vam podatak da su golove zabili Mirsad Hibić i dva Nenad Pralija, a igrao je i Miki Rapaić. Stoga je jasna i jagma za ulaznicama jer Hajduk dolazi u Goricu nakon 25 dugih godina.

U to vrijeme, bio je to neki drugačiji, bolji Hajduk od ovog danas koji drhti od Gorice. S razlogom jer Gorica je u prvih 12 kola pokazala odlilčan nogomet, a da stvar bude bolja pobijedili su Hajduk i u prvom susretu na Poljudu. Na svom stadionu već su pobijedili i Rijeku 2-1, a bio je to poraz koji je otjerao Matjaža Keka s klupe Riječana nakon pet godina. U sličnim problemima mogao bi se naći i Zoran Vulić, ako izgubi u Gorici jer Hajduk pod njegovim vodstvom nije napravio nikakav pomak.

Ruku na srce, s ovakvim kadrom svakom treneru bilo bi jako teško napraviti neki pomak, no možda baš u Gorici krene Hajdukova serija. Stadion je rasprodan i motivacije neće nedostajati, Kup susret u Šibeniku završili su "Happy Endom", a imaju itekakvu želju revanširati se Gorici za poraz na Poljudu...

Uostalom, bit će ovo i ponovni susret Saida i Kahline. Na prvoj utakmici na Poljudu Said je nakon gužve glavom u nos pogodio golmana Gorice Kahlinu, ovaj se srušio, a Said zaradio pet utakmica kazne.

- Udarac je bio strašno jak, u prvom trenutku sam čuo "kvrc" u nosu, mislio sam da mi je okrenuo nos, da mi ga je slomio. Kad je došao doktor, odmah sam ga pitao: "Je li mi ravan nos? Je li se okrenuo?". Srećom, pogodio me gore, gdje je čvršći nos - ispričao je Kahlina i nastavio:

- Ne znam što mu je to trebalo. Išao sam smirivati situaciju, nisam mu ništa prigovorio. Uostalom, sudac je bio jako blizu i čuo bi da sam bilo što rekao. Samo sam odvlačio suigrača jer nam u tom trenutku nije trebala nikakva svađa. Said se okrenuo i udario me. No ne zamjeram. Nije mi bilo ništa, pa mu ne zamjeram. Da mi je slomio nos i da sam zbog toga morao propustiti nekoliko utakmica, onda bih mu itekako zamjerao. Ovako, bilo pa prošlo.