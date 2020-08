Gorica 'petardirala' Varaždin! U zadnjih 15 minuta utrpali 4 gola

Nevjerojatna utakmica u Varaždinu! Na otvaranju HNL-a vidjeli smo čak šest golova, a čak četiri su zabijena u posljednjih 15 minuta! Gorica je u gostima slomila Varaždin (1:5), a dva je gola dao Ognjen Mudrinski

<p>Ako se po jutro dan poznaje, gledat ćemo golovima bogatu sezonu u HNL-u! U prvoj utakmici 30. nogometnog prvenstva Hrvatske <strong>Gorica </strong>je kao gost svladala <strong>Varaždin </strong>sa <strong>5-1</strong> (1-0). Goricu je u vodstvo doveo <strong>Špikić </strong>(38), na 1-1 poravnao je <strong>Đurasek </strong>(62), no pobjedu gostima osigurali su <strong>Mudrinski</strong> (81, 90+4), <strong>Doka </strong>(89) i <strong>Čanađija </strong>(90+1).</p><p>Iako su domaći imali sjajnu priliku u 19. minuti kada je Kahlina prvo obranio pokušaj <strong>Drožđeka </strong>sa 10-ak metara, a potom je <strong>Obregon </strong>promašio loptu na dva metra od praznih vratiju na odbijancu, gosti su bili opasnija momčad u prvom poluvremenu, a tu svoju bolju igru okrunili su i vodećim golom u 38. minuti. <strong>Kalik </strong>je poslao okomitu loptu u kazneni prostor Varaždina za <strong>Dvornekovića </strong>koji je potom vratio u sredinu gdje je natrčao Špikić i zatresao mrežu.</p><p>Varaždin je poravnao sjajnim pogotkom Đuraseka iz 62. minute, on je sa 25 metara pogodio sam gornji desni kut nemoćnog Kahline.</p><p>Ipak, u samoj završnici dvoboja Gorica je s četiri pogotka stigla do uvjerljive pobjede. Prvo je u 81. minuti Steenvoorden krenuo u pohod prema suparničkom kaznenom prostoru, odigrao dupli pas s <strong>Ndiayeom</strong>, a zatim poslužio Mudrinskog kojemu nije bilo teško zatresti mrežu. U 89. minuti je ubačaj Doke s desne strane pogodio <strong>Novoseleca </strong>i završio iza leđa iznenađenog <strong>Zelenika</strong>, da bi u sudačkoj nadoknadi Gorica postigla još dva gola preko <strong>Čanađije </strong>i Mudrinskog.</p><p>U subota će igrati Rijeka - Šibenik (17.55 sati) iOsijek - Slaven Belupo (20.05 sati), dok će u nedjelju na travnjak Hajduk - Istra 1961 (17.55 sati) i Dinamo - Lokomotiva (20.05 sati).</p>