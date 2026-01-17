Goropadna Francuska zabila je 46 golova i srušila rekord Eura!

Francuska rukometna reprezentacija ostvarila je povijesnu pobjedu na Europskom prvenstvu u rukometu za muškarce protiv Ukrajine 46-26 u drugom kolu natjecanja. Ova utakmica, odigrana u Oslu, donijela je novi rekord u broju postignutih golova jedne ekipe na europskim prvenstvima, čime su Francuzi nadmašili dosadašnje granice u ovom sportu.

Zanimljivo, nijedan igrač nije zabio više od šest golova (Benoit Kounkoud, Dylan Nahi i Melvyn Richardson) imali su upravo toliko, a po pet Aymeric Zaepfel, Dika Mem i Nicolas Tournat.

Ovaj rezultat nadmašuje prethodne rekorde od 42 gola, koje su postavile Norveška protiv Poljske 2022. godine, Švedska protiv Gruzije 2024. godine te sama Francuska protiv Češke u prvom kolu ovogodišnjeg turnira (42-28). Pored rekorda u broju golova, ova pobjeda označava i jednu od najvećih razlika u rezultatima u povijesti prvenstva.

Pobjeda od 20 golova razlike izjednačila je rekord iz 1998. kada je Češka pobijedila Sjevernu Makedoniju 38-18. Među ostalim velikim pobjedama ističu se one Rumunjske protiv Portugala (+17, 1994.), Poljske protiv Slovačke (+17, 2012.), Španjolske protiv Češke (+17, 2018.) te Norveške protiv Ukrajine u prvom kolu ovog turnira (+17, 39-22).

Kao branitelji naslova, Francuzi pokazuju dominaciju na ovogodišnjem prvenstvu, koje se održava u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj od 15. siječnja do 1. veljače. Poznati rukometni novinar Rasmus Boysen ističe da se čini kako se svi gol-rekordi razbijaju ove godine, što ukazuje na visoku razinu napadačkog rukometa na turniru.