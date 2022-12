Gospodo, podcjenjujete Hrvate: Šanse 'vatrenih' baš su mizerne

Hrvatska će u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Katru igrati protiv Brazila! Nikad još 'vatreni' nisu pobijedili 'seleçao', a prema šansama koje im kladionice daju, neće ni ovaj put.

POGLEDAJTE VIDEO: Ludnica u svlačionici 'vatrenih'

Na pobjedu Brazilaca tečaj je mizernih, pomalo i podcjenjujućih 1,40 (obzirom da smo viceprvaci svijeta), dok je na Hrvatsku okruglih 8,00. Tu govorimo o regularnom vremenu, no 'vatreni' su u posljednje četiri od pet utakmica u nokaut fazi Svjetskog prvenstva išli u produžetke tako da treba uzeti u obzir i 'samo' prolaz (na Hrvatsku 4, na Brazil 1,20).

Prevedeno u postotke, Hrvatska ima tek 12,5% šanse za pobjedu, da će utakmica završiti neriješenim rezultatom kladionice daju 22,2% šansi, a da će pobijediti Brazil čak 71,4%.

Foto: MARKO DJURICA

Bit će to prvi susret u koju će Hrvatska na ovom Svjetskom prvenstvu ući kao 'autsajder' (Prije početka SP-a kladionice su davale Belgiji veće šanse, nego Hrvatskoj, no do samog dana utakmice, šanse su se potpuno izjednačile), a baš u takvoj ulozi naši su najopasniji.

