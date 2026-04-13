Gotov je ligaški dio NBA sezone! Evo parova doigravanja i baraža

Nakon 82 odigrane utakmice za svaku od 30 momčadi, spušten je zastor na regularni dio sezone 2025/2026 u NBA ligi. Posljednji dan natjecanja donio je konačnu potvrdu poretka i parova doigravanja, a na nekoliko se terena vodila prava drama koja je odlučivala o sudbini momčadi. Vrh Istočne konferencije osigurali su Detroit Pistons, dok su na Zapadu, s najboljim omjerom u čitavoj ligi (64-18), dominirali Oklahoma City Thunder, osiguravši tako prednost domaćeg terena do samog kraja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Šok na Istoku: Rezervna postava Celticsa prekrojila poredak

Iako su mnogi očekivali mirnu završnicu, u Istočnoj konferenciji dogodio se pravi potres. Najveće iznenađenje priredili su Boston Celticsi, koji su odmarali sve svoje ključne igrače, ali su svejedno uspjeli pobijediti Orlando Magic 113-108. Taj poraz imao je goleme posljedice za nekoliko momčadi. Orlando je zbog njega pao s pozicije koja vodi izravno u doigravanje u neizvjesnost play-in turnira.

Najveći gubitnici ovog ishoda su Atlanta Hawksi. Oni su u svojoj utakmici poraženi od Miami Heata (143-117) i, zbog pobjede Toronta nad Netsima (136-101), pali su s petog na šesto mjesto. To znači da će u prvom krugu doigravanja igrati protiv trećeplasiranih New York Knicksa. Toronto Raptorsi su tako skočili na peto mjesto i zakazali dvoboj s Cleveland Cavaliersima. Prvoplasirani Detroit Pistonsi i drugoplasirani Boston Celticsi, kojima je ovo 12. uzastopni ulazak u doigravanje, čekaju svoje protivnike iz play-ina.

Foto: Trevor Ruszkowski

Nuggetsi osigurali treće mjesto na Zapadu, Lakersi čekaju Rocketse

Na Zapadu je situacija bila nešto jasnija, no i tamo se vodila borba za konačni poredak. Denver Nuggetsi su pobjedom protiv San Antonio Spursa 128-118 osigurali treće mjesto. Nikola Jokić je nastupio kako bi ispunio uvjete za individualne nagrade te je upisao 23 koša. Spursi, za koje nije igrao Victor Wembanyama, ovom su sezonom osigurali povratak u doigravanje po prvi put od 2019. godine.

Los Angeles Lakersi uvjerljivo su svladali Utah Jazz 131-107, no zbog pobjede Denvera ostali su na četvrtoj poziciji. To znači da nas u prvom krugu čeka pravi spektakl: okršaj Lakersa i Houston Rocketsa, odnosno novi playoff dvoboj LeBrona Jamesa i Kevina Duranta, prvi nakon velikog finala 2018. godine. Nuggetsi će kao treći nositelj igrati protiv Minnesota Timberwolvesa. Vodeći Oklahoma City Thunder i drugoplasirani San Antonio Spursi čekaju rasplet play-in turnira.

Tko se bori za preostala mjesta? Ovo su parovi play-in turnira

Play-in turnir, koji odlučuje o posljednja dva sudionika doigravanja u svakoj konferenciji, donosi nekoliko izuzetno zanimljivih dvoboja.

Istočna konferencija:

(7) Philadelphia 76ers - (8) Orlando Magic

(9) Charlotte Hornets - (10) Miami Heat

Zapadna konferencija:

(7) Phoenix Suns - (8) Portland Trail Blazers

(9) Los Angeles Clippers - (10) Golden State Warriors

Pobjednik dvoboja sedme i osme momčadi izravno ulazi u doigravanje kao sedmi nositelj. Poraženi iz tog susreta imat će još jednu priliku protiv pobjednika dvoboja devete i desete momčadi za osmo, posljednje mjesto koje vodi u playoff.

Kada počinje borba za naslov?

Ljubitelje košarke očekuje uzbudljiv period. Play-in turnir na rasporedu je od utorka, 14. travnja, do petka, 17. travnja. Odmah nakon toga, već u subotu, 18. travnja, počinju prve utakmice prvog kruga doigravanja. Prema službenom rasporedu, veliko finale NBA lige trebalo bi započeti u srijedu, 3. lipnja.

*uz korištenje AI-ja