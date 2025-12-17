FOTO 'Dragi, vodi me u London!' Kovač zbog kosovske pjevačice ostaje bez najveće zvijezde...

Njihova ljubavna priča započela je na društvenim mrežama. Adeyemi je prvi poslao poruku Loredani, no ona ga je u početku ignorirala. ​- Tako je mlad, što on misli? - pitala se tada reperica. Ipak, uporni nogometaš uspio ju je nagovoriti na spoj u Düsseldorfu, a ostalo je povijest. Par su postali u prosincu 2022., a vezu su javno potvrdili u srpnju 2023. godine. | Foto: Instagram