Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KAD ONA TAKO KAŽE...

FOTO 'Dragi, vodi me u London!' Kovač zbog kosovske pjevačice ostaje bez najveće zvijezde...

Čini se da nogometni razlozi više nisu jedini koji odlučuju o karijerama vrhunskih sportaša. Najnoviji primjer je njemački reprezentativac i napadač Borussije Dortmund, Karim Adeyemi (22), čija bi sljedeća destinacija mogla ovisiti isključivo o željama njegove supruge, poznate reperice Loredane Zefi (29)
FOTO 'Dragi, vodi me u London!' Kovač zbog kosovske pjevačice ostaje bez najveće zvijezde...
Prema pisanju njemačkog Bilda, Loredana više ne želi živjeti u Dortmundu i sanja o preseljenju u neku od europskih metropola, što je pokrenulo lavinu glasina o Adeyemijevu odlasku iz kluba. | Foto: Instagram
1/47
Prema pisanju njemačkog Bilda, Loredana više ne želi živjeti u Dortmundu i sanja o preseljenju u neku od europskih metropola, što je pokrenulo lavinu glasina o Adeyemijevu odlasku iz kluba. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025