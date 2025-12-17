FOTO 'Dragi, vodi me u London!' Kovač zbog kosovske pjevačice ostaje bez najveće zvijezde...

Čini se da nogometni razlozi više nisu jedini koji odlučuju o karijerama vrhunskih sportaša. Najnoviji primjer je njemački reprezentativac i napadač Borussije Dortmund, Karim Adeyemi (22), čija bi sljedeća destinacija mogla ovisiti isključivo o željama njegove supruge, poznate reperice Loredane Zefi (29)
Prema pisanju njemačkog Bilda, Loredana više ne želi živjeti u Dortmundu i sanja o preseljenju u neku od europskih metropola, što je pokrenulo lavinu glasina o Adeyemijevu odlasku iz kluba.
Iako Adeyemi ima čvrst ugovor s Borussijom Dortmund do ljeta 2027. godine, čini se da su planovi njegove supruge postali prioritet. Loredana, koja je uspješna glazbenica i radi u modnoj industriji, smatra da bi život u gradu poput Londona, Pariza ili Madrida bio idealan za njezin profesionalni razvoj. Česta putovanja i poslovne obveze lakše bi uskladila iz jedne od svjetskih prijestolnica mode i glazbe.
Ova vijest odmah je alarmirala brojne europske velikane. Engleski mediji već spominju Manchester United i Arsenal kao najozbiljnije kandidate, dok se u Italiji kao moguća destinacija navodi Inter iz Milana.
Adeyemi je navodno već angažirao novog agenta sa zadatkom da istraži sve opcije ugovora i pronađe potencijalnu izlaznu klauzulu. S obzirom na njegovu tržišnu vrijednost koja se procjenjuje na oko 60 milijuna eura, eventualni transfer bio bi jedan od najvećih u nadolazećem prijelaznom roku.
Loredana Zefi, poznatija pod umjetničkim imenom "Loredana", velika je zvijezda u Švicarskoj i Njemačkoj. Rođena je u Luzernu u obitelji kosovskih Albanaca i jedna je od najpopularnijih reperica na njemačkom govornom području. Njezina karijera krenula je uzlaznom putanjom nakon debitantskog singla "Sonnenbrille", a danas na Instagramu ima preko tri milijuna pratitelja, gotovo dvostruko više od svog supruga.
Prije veze s Adeyemijem, bila je u braku s kosovsko-albanskim reperom Mozzikom, s kojim ima kćer Hanu. Njezin privatni život često je bio pod lupom javnosti, a veza sa sedam godina mlađim nogometašem od početka je izazivala veliku medijsku pažnju.
Njihova ljubavna priča započela je na društvenim mrežama. Adeyemi je prvi poslao poruku Loredani, no ona ga je u početku ignorirala. - Tako je mlad, što on misli? - pitala se tada reperica. Ipak, uporni nogometaš uspio ju je nagovoriti na spoj u Düsseldorfu, a ostalo je povijest. Par su postali u prosincu 2022., a vezu su javno potvrdili u srpnju 2023. godine.
Da je njihova veza ozbiljna, postalo je jasno kada je Loredana nakon jedne utakmice Lige prvaka objavila fotografiju s Adeyemijevom majkom uz opis: "Svekrva sretna, snaha sretna". Ubrzo nakon toga, par se i tajno vjenčao, što je Adeyemi neizravno potvrdio u jednom intervjuu. Na pitanje novinara o tajni njegova uspjeha, kroz smijeh je odgovorio: - Jučer mi je supruga napravila brokulu, možda je to razlog.
Adeyemijeva karijera nije obilježena samo sportskim uspjesima, već i kontroverzama izvan terena. Mediji su ranije pisali o tenzijama između njega i bivšeg trenera Nike Kovača, a nedavno se našao u središtu novog skandala. Prije nekoliko tjedana dobio je kazneni nalog zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, što je dodatno pojačalo medijski pritisak na mladog igrača.
Čini se da je pritisak života u manjem industrijskom gradu postao prevelik za slavni par. Dok Borussia Dortmund službeno ne želi komentirati nagađanja, jasno je da će budućnost njihova napadača biti jedna od glavnih tema nogometnog svijeta. Hoće li ljubav i želja za životom pod svjetlima metropole presuditi i odvesti ga s Westfalena, pokazat će mjeseci koji dolaze.
