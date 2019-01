Gotov posao! Palaversa za šest mil. eura u Manchester Cityju

Samo detalji dijele Hajduk od sjajnog posla koji će mu osigurati lijepu zaradu, ali neće oslabiti momčad. Zvuči nemoguće, ali situacija je upravo takva, i vuk sit i sve koze na broju.

Manchester City nudi mu priliku da transferiraju Antu Palaversu i odmah pokrpaju proračun, a mladoga veznjaka bi im ostavili na posudbi najmanje još godinu dana. Iako se detalji transfera drže u tajnosti, poznato je kako bi Hajduk na ime transfera dobio 4,5 milijuna eura, dodatnih 1,5 milijun bonusa nakon što istekne posudba i Palaversa preseli na Otok te još dodatnih 1,5 - 2 milijuna eura ako i kad mladi veznjak zaigra za City.

Hajduk bi dakle na transferu Palaverse u City u narednih godinu, godinu i pol dana sigurno zaradio 6 milijuna eura, i još bi ga zadržao u momčadi, što je pak dobro jer momčad neće dodatno oslabiti, a mogu zadržati i sve ostale mlade igrače, poput Bradarića, Vuškovića, Jurića... za koje također postoji interes stranih klubova.

Upravo je ostanak Palaverse na posudbi bio uvjet na kojem su inzistirale sve uključene strane. Hajduk da ne oslabi momčad, Antini zastupnici koji žele da se mladić još neko vrijeme razvija u domaćem okruženju, ali i City, koji nema razloga žuriti jer Ante još uvijek nije zreo da bi konkurirao za njihovu momčad.

- Danas svatko može platiti veliku odštetu i igračima dati visoku plaću. Puno nas je u konkurenciji i teško se s time natjecati. Moramo biti brži i pametniji, moramo se prilagoditi, ulagati u mlade igrače i pratiti njihov razvoj u matičnim klubovima - kazao je prije nekoliko dana Pep Guardiola, koji je navodno snimio Palaversu prije godinu dana, i preko scoutske službe nastavio pratiti njegov razvoj.

Posudba Palaverse trebala bi biti dogovorena na godinu i pol, s tim da bi City zadržavao pravo povući ga u zimu 2020. godine, što se uklapa u Guardiolina razmišljanja o ''razvoju mladih igrača u njihovim matičnim sredinama''.

Dakle, ako se ne dogodi neki nepredviđeni obrat, Palaversa bi u ponedjeljak trebao otputovati u Manchester, u utorak bi trebao obaviti formalnost liječničkog pregleda te potpisati ugovor i posudbu u Hajduk. S obzirom na kompliciranost cijele procedure, nemoguće je da se papirologija riješi do srijede, što znači da Siniša Oreščanin neće moći računati na Palaversu u prvom kolu nastavka sezone, u sklopu kojeg Hajduk gostuje u Osijeku. No u cijeloj ovoj priči to je i onako najmanje važno.

Palaversa je u dresu Hajduka odigrao tek 17 utakmica, no vrlo brzo se svojom kvalitetom i ozbiljnošću nametnuo za mjesto u veznom redu i ponio kapetansku traku, kako Hajduka, tako i U-19 reprezentacije, čiji je jedan od najboljih igrača. Ante je postigao dva gola za Hajduk, oba Interu, i to jedan ljepši od drugoga.

- Rijetko zabijam golove, ali kad zabijem obično su lijepi nasmijao se samozatajni Palaversa - koji je rodom iz Žrnovnice, odrastao je i živi u trokutu Žrnovnica - Stobreč - Podstrana, gdje je igrao nogomet po uzoru na oca Ivana, nogometaša Mosora, Primorca, Poljičanina.... Na Poljud ga je pozvao Boris Marin, a uzori su mu Reus, Kross i Mario Pašalić.

- Pokušavam skinuti neke njihove poteze i navike i ponavljati ih na treningu. Prva dvojica su veliki igrači, a Pašalić će to tek postati. Drag mi je kao igrač, ali je i svojim stavovima pokazao kako se treba ponašati pravi igrač Hajduka. Nisam ga imao priliku upoznati, ali sam gledao mnoge njegove utakmice - rekao je u svom prvom velikom intervjuu Palaversa, koji će u travnju proslaviti 19. rođendan i još ima dosta prostora za napredak.

- Moram raditi i napredovati ako želim igrati na najvišem nivou, pogotovo na defenzivnim zadacima, jer tu imam i najviše rezerve. No sve se to da ispraviti i poboljšati - kaže mladić koji je ostao skroman i ponizan unatoč plesu milijuna koji mnogima brzo ''udare u glavu''.