Gotovo je: Belgijski prvoligaš doveo Wilfrieda Kangu! Vodit će ga bivši Hajdukov trener

Wilfriend Kanga (27) novi je igrač belgijskog Genta, objavio je belgijski klub. Donedavni napadač Dinama tako seli kod bivšeg trenera Hajduka Ivana Leke koji je ovog ljeta preuzeo vođenje momčadi.

- Jako sam sretan dolaskom Wilfrieda. Fizički je snažan napadač, brz je i dobar u šesnaestercu. Također je vođa u svlačionici. To je važno, baš kao i njegov pobjednički mentalitet. On je igrač koji ulijeva poštovanje. Uz to, poznaje i našu konkurenciju - pozdravio je hrvatski trener dolazak napadača.

Kanga je u Dinamo stigao iz Herthe Berlin u siječnju za 1,7 milijuna eura, a u 16 nastupa za "modre" zabio je tri gola.

"Svojom fizičkom prisutnošću i snagom u duelima, Kanga je klasični napadač, tip igrača koji je nedostajao u našoj momčadi. Također, Bjelokošćanin poznaje belgijsku ligu, u sezoni 2023/24. igrao je za Standard gdje je zabio 12 golova", objavio je klub u priopćenju, između ostalog.