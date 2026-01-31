Obavijesti

Sport

Komentari 2
SANDRO PUT ITALIJE

Gotovo je, Dinamo je prodao Kulenovića! Ovo su detalji posla

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Gotovo je, Dinamo je prodao Kulenovića! Ovo su detalji posla
Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sandro Kulenović odlazi iz Dinama u Torino! Odbio Veronu, a već u nedjelju mogao bi igrati protiv Leccea. Filmska brzina transfera iz Danske na San Siro

Admiral

Saga je završena. Nakon što se danima nagađalo o njegovoj budućnosti, Sandro Kulenović (26) napušta Dinamo i karijeru nastavlja u talijanskoj Serie A. Kako Germanijak doznaje, napadač "modrih" postat će novi igrač Torina, a posao je formalno zaključen u petak kasno navečer.

Pokretanje videa...

Dinamov junak Kulenović samo za 24sata: Prvi put svoj dres s utakmice nosim kući! Ide na zid 00:58
Dinamov junak Kulenović samo za 24sata: Prvi put svoj dres s utakmice nosim kući! Ide na zid | Video: 24sata/Video

Odbio Veronu i prihvatio poziv kapetana Vlašića

Iako se činilo da je sve dogovoreno s Veronom, koja je na stol stavila ponudu tešku preko tri milijuna eura, Kulenović je uzeo kratko vrijeme za razmišljanje. Dok je vagao opcije, u priču se uključio Torino. Ponuda je bila financijski gotovo identična, oko 3,5 milijuna eura uz bonuse, no sportski projekt bio je znatno primamljiviji. Kulenović se odlučio za klub koji je u boljoj poziciji za ostanak u ligi i gdje će svlačionicu dijeliti s hrvatskim reprezentativcem i kapetanom momčadi, Nikolom Vlašićem.

Cijeli posao formalizirat će se kao posudba do kraja sezone s obveznim otkupom na ljeto, pod uvjetom da Torino osigura ostanak u Serie A. S obzirom na to da su trenutačno 16. i imaju šest bodova prednosti ispred zone ispadanja, dobre su šanse da tako i bude.

S terena u Danskoj na kultni San Siro u šest dana?

Stvari su se odvijale filmskom brzinom. Kulenović će već u subotu, u pratnji svog menadžera Marka Naletilića koji je odradio ključan dio posla, otputovati u Torino na liječničke preglede i potpis ugovora. Nevjerojatno zvuči podatak da je još u četvrtak igrao u početnoj postavi Dinama u danskom Herningu, a već bi u nedjelju (12.30 sati) mogao konkurirati za dvoboj protiv Leccea.

Ako sve prođe prema planu, vrhunac tjedna iz snova mogao bi se dogoditi već tri dana kasnije. U srijedu Torino gostuje kod Intera u Kupu Italije na kultnom stadionu Giuseppe Meazza, što bi Kulenoviću donijelo ekspresni okršaj protiv donedavnog suigrača Petra Sučića. Time se ujedno vraća u grad u kojem je kao mladić bio član velikog rivala Juventusa. Talijani su ga prvo doveli na posudbu nakon što je prvi put napustio Maksimir 2016. kao kadet, drugi put na posudbu u Rijeku 2020., a sad i treći put usred sezone u kojoj nije imao povjerenje trenera Marija Kovačevića. Dion Drena Beljo bio je i ostao prvi izbor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Novi preokret oko odlaska Sandra Kulenovića
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Novi preokret oko odlaska Sandra Kulenovića

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura
PREVIŠE PROMAŠAJA

Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura

Najveću je razliku Njemačka napravila početkom drugog poluvremena kad se odvojila na nedostižnu razliku. Hrvatskoj preostaje igrati za treće mjesto i novu medalju u nedjelju od 15.15
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026