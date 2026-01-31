Gotovo je, Dinamo je prodao Kulenovića! Ovo su detalji posla

Saga je završena. Nakon što se danima nagađalo o njegovoj budućnosti, Sandro Kulenović (26) napušta Dinamo i karijeru nastavlja u talijanskoj Serie A. Kako Germanijak doznaje, napadač "modrih" postat će novi igrač Torina, a posao je formalno zaključen u petak kasno navečer.

Odbio Veronu i prihvatio poziv kapetana Vlašića

Iako se činilo da je sve dogovoreno s Veronom, koja je na stol stavila ponudu tešku preko tri milijuna eura, Kulenović je uzeo kratko vrijeme za razmišljanje. Dok je vagao opcije, u priču se uključio Torino. Ponuda je bila financijski gotovo identična, oko 3,5 milijuna eura uz bonuse, no sportski projekt bio je znatno primamljiviji. Kulenović se odlučio za klub koji je u boljoj poziciji za ostanak u ligi i gdje će svlačionicu dijeliti s hrvatskim reprezentativcem i kapetanom momčadi, Nikolom Vlašićem.

Cijeli posao formalizirat će se kao posudba do kraja sezone s obveznim otkupom na ljeto, pod uvjetom da Torino osigura ostanak u Serie A. S obzirom na to da su trenutačno 16. i imaju šest bodova prednosti ispred zone ispadanja, dobre su šanse da tako i bude.

S terena u Danskoj na kultni San Siro u šest dana?

Stvari su se odvijale filmskom brzinom. Kulenović će već u subotu, u pratnji svog menadžera Marka Naletilića koji je odradio ključan dio posla, otputovati u Torino na liječničke preglede i potpis ugovora. Nevjerojatno zvuči podatak da je još u četvrtak igrao u početnoj postavi Dinama u danskom Herningu, a već bi u nedjelju (12.30 sati) mogao konkurirati za dvoboj protiv Leccea.

Ako sve prođe prema planu, vrhunac tjedna iz snova mogao bi se dogoditi već tri dana kasnije. U srijedu Torino gostuje kod Intera u Kupu Italije na kultnom stadionu Giuseppe Meazza, što bi Kulenoviću donijelo ekspresni okršaj protiv donedavnog suigrača Petra Sučića. Time se ujedno vraća u grad u kojem je kao mladić bio član velikog rivala Juventusa. Talijani su ga prvo doveli na posudbu nakon što je prvi put napustio Maksimir 2016. kao kadet, drugi put na posudbu u Rijeku 2020., a sad i treći put usred sezone u kojoj nije imao povjerenje trenera Marija Kovačevića. Dion Drena Beljo bio je i ostao prvi izbor.