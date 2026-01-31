Sandro Kulenović odlazi iz Dinama u Torino! Odbio Veronu, a već u nedjelju mogao bi igrati protiv Leccea. Filmska brzina transfera iz Danske na San Siro
Gotovo je, Dinamo je prodao Kulenovića! Ovo su detalji posla
Saga je završena. Nakon što se danima nagađalo o njegovoj budućnosti, Sandro Kulenović (26) napušta Dinamo i karijeru nastavlja u talijanskoj Serie A. Kako Germanijak doznaje, napadač "modrih" postat će novi igrač Torina, a posao je formalno zaključen u petak kasno navečer.
Pokretanje videa...
Odbio Veronu i prihvatio poziv kapetana Vlašića
Iako se činilo da je sve dogovoreno s Veronom, koja je na stol stavila ponudu tešku preko tri milijuna eura, Kulenović je uzeo kratko vrijeme za razmišljanje. Dok je vagao opcije, u priču se uključio Torino. Ponuda je bila financijski gotovo identična, oko 3,5 milijuna eura uz bonuse, no sportski projekt bio je znatno primamljiviji. Kulenović se odlučio za klub koji je u boljoj poziciji za ostanak u ligi i gdje će svlačionicu dijeliti s hrvatskim reprezentativcem i kapetanom momčadi, Nikolom Vlašićem.
Cijeli posao formalizirat će se kao posudba do kraja sezone s obveznim otkupom na ljeto, pod uvjetom da Torino osigura ostanak u Serie A. S obzirom na to da su trenutačno 16. i imaju šest bodova prednosti ispred zone ispadanja, dobre su šanse da tako i bude.
S terena u Danskoj na kultni San Siro u šest dana?
Stvari su se odvijale filmskom brzinom. Kulenović će već u subotu, u pratnji svog menadžera Marka Naletilića koji je odradio ključan dio posla, otputovati u Torino na liječničke preglede i potpis ugovora. Nevjerojatno zvuči podatak da je još u četvrtak igrao u početnoj postavi Dinama u danskom Herningu, a već bi u nedjelju (12.30 sati) mogao konkurirati za dvoboj protiv Leccea.
Ako sve prođe prema planu, vrhunac tjedna iz snova mogao bi se dogoditi već tri dana kasnije. U srijedu Torino gostuje kod Intera u Kupu Italije na kultnom stadionu Giuseppe Meazza, što bi Kulenoviću donijelo ekspresni okršaj protiv donedavnog suigrača Petra Sučića. Time se ujedno vraća u grad u kojem je kao mladić bio član velikog rivala Juventusa. Talijani su ga prvo doveli na posudbu nakon što je prvi put napustio Maksimir 2016. kao kadet, drugi put na posudbu u Rijeku 2020., a sad i treći put usred sezone u kojoj nije imao povjerenje trenera Marija Kovačevića. Dion Drena Beljo bio je i ostao prvi izbor.
