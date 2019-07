Saga je gotova: Ajaxu 75 mil. eura, De Ligt stigao u Torino

Nizozemski stoper Matthijs de Ligt (19) izazvao je pravo pomutnju u Torinu.

Naime, stigao je sinoć na liječnički pregled te će potpisati petogodišnji ugovor sa 'starom damom'. Stigao je u Juventusovu kliniku u luksuznom crnom džipu, a dočekalo ga je mnoštvo okupljenih novinara i navijača.

🔊 Sound 🔛 Matthijs de Ligt checks into #JMedical ! 👍 pic.twitter.com/FdaggdhtXz

Dugo jedan takav transfer nije podigao toliko prašine u Torinu. Može se to usporediti tek s dolaskom Ronalda prošlog ljeta iz Real Madrida.

Say cheese 😁📸 pic.twitter.com/yWjC41ExdV

Juventus i Ajax u utorak su postigli dogovor. Talijani će na ime transfera Nizozemcima uplatiti 75 milijuna eura, a De Ligt će u Juventusu zarađivati 12 milijuna eura po sezoni.

👍 Now for that signature photo 😃 pic.twitter.com/cWVk3nKtyY