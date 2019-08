Gotovo je! Kovaču stiže igrač u dogovoru od 200 milijuna eura

Dolazi, ne dolazi, dolazi, ne dolazi... Tako je otprilike čitavog prijelaznog roka tekla priča oko Leroya Sanea (23) i njegovog transfera u Bayern. A sada je čitavoj sagi došao kraj. Nijemac je dogovorio sve s Bayernom, City je pristao na transfer i on će uskoro postati i služben, pišu ugledni njemački mediji Kicker i Bild.

Sane je poručio Bavarcima da želi igrati na Allianz Areni i pristao je potpisati ugovor na četiri godine. Iako se Bayern nadao da će uspjeti spustiti cijenu, City je bio nepopustiv. Kicker piše kako će cijena transfera sigurno premašiti 100 milijuna eura, a Bild ide i korak dalje te tvrdi da će na kraju Kovač ipak dobiti igrača koji će Bayern ukupno s bonusima koštati nevjerojatnih 200 milijuna eura! To je najveća cifra ikada plaćena u Bundesligi.

