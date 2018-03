Gotovo polovica novih državnih prvaka tek su postali seniori

Na seniorskom prvenstvu Hrvatske u taekwondou protekli vikend u Rugvici nastupila su 42 kluba, a prvo mjesto ukupno osvojio je zagrebački Osvit.

U kategoriji do 58 kg zlato je za Marjan uzeo Leon Glasnović, mlađi brat hrvatske Šveđanke Nikite Glasnović, koja nije nastupila na prvenstvu. Nisu nastupili ni ostali Marjanovi reprezentativci i predolimpijski kandidati - Toni Kanaet, Lovre Brečić i Bruna Vuletić.

U većini kategorija državni prvaci su uvjerljivo pokazali svoju kvalitetu. Do 54 kg Luka Turkalj je do zlata došao pobjedama 37-2 i 26-10, dok je u kategoriji iznad Glasnović do zlata došao s uvjerljive tri pobjede (47-30, 34-21 te 44-30). Treba napomenuti da su obojica tek ove godine ušli u seniorsku kategoriju (2000. godište).

U kategoriji -63 nije bilo iznenađenja i s tri pobjede (21-5, 21-4, 17-6) je slavio Osvitov Deni Andrun Razić, trenutačno 7. na svjetskoj rang listi. U najbrojnijoj kategoriji, do 68 kg, zlatni je bio, također ulazni senior, Marko Golubić iz Metalca, i to više nego uvjerljivo (24-12, 37-4, 56-16). Do 74 kg slavio je Piero Marić iz Caspera (26-3, 48-13, 22-18),a do 80 kg njegov klupski kolega Marko Mutak. U finalu je pobijedio Luku Horvata (Osvit) s bodom razlike, što je bilo i jedino napeto muško finale.

Naslove prvaka obranili su Ivan Šapina (Osvit) u kategoriji -87 te Vedran Golec (9. u svjetskom poretku) u kategoriji +87.

Kod žena je u najlakšoj kategoriji, do 46 kg, slavila ulazna seniorka Lucija Abramović (Brod), dok je do 49 kg iskusna Kristina Tomić imala lak posao za obranu titule državne prvakinje. Četvrta na svjetskoj rang listi bila je kao nositeljica slobodna prvo kolo, drugo je prošla lako 12-0, dok je finale dobila bez borbe jer je Mateja Kunović predala.

U -53 kg zlatna je bila Dora Marić (Energy), a do 57 kg Marjanova Tanja Rastović. Trenutačno 27. na svjetskoj listi u kategoriji -62, Kristina Beroš iz Dubrave, slavila je s tri pobjede, dok je do 67 kg lanjsku titulu potvrdila Kristina Čerina. Lani je imala pravo nastupa kao izlazna juniorka, a tek ove godine je ušla u seniore. 18-godišnjakinja Karlovčanka iz Banija Pandasa finale je dobila s nadmoćnih 43-2.

Još jedna iz očito fantastičnog godišta '00 slavila je u kategoriji -73. Marija Pavić iz Rugvice tek je prije tri mjeseca navršila 17 godina. U 73+ nije bilo iznenađenja. Titulu je potvrdila Melani Adanić Golić iz Zaprešića, lanjska europska pobjednica i brončana s Univerzijade.



