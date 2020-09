Isprva splitski golferi nisu bili posve sigurni je li rije\u010d o poznatom ko\u0161arka\u0161u, pa su malo surfali internetom i vidjeli da se odmara u Dubrovniku, da je posjetio Slapove Krke i Trogir i zaklju\u010dili kako bi to ipak mogao biti on. Ispostavilo se da su bili u pravu, a kasnije im je to potvrdio i njegov brat, koga su vozili do bankomata u obli\u017enjem Stobre\u010du, jer nisu imali gotovinu za pla\u0107anje najma terena.

<p>Splitsko golf vježbalište ima svega šest rupa i grupa entuzijasta koja ga vodi muku muči s financijama i održavanjem, ali i takvo kakvo je, jedino je golf vježbalište na Jadranu, od Grčke do Savudrije. A kad nema boljega, i ono je dovoljno dobro za brojne turiste koji ljeti svrate, iznajme štapove i rukavice, ispucaju par korpica lopti i odigraju par rupa. Među njima i neki poznati, kao što je primjerice NBA zvijezda<strong> D'Angelo Russell</strong>, koji se s bratom i dvojicom prijatelja odmara u Dalmaciji.</p><p>- Kontaktirala nas je turistička agencija i pitala koju marku štapova i rukavica imamo za iznajmljivanje i možemo li rezervirati termin za četiri osobe koje bi došle odigrati partiju golfa. Mislio sam da se netko šali, jer, nismo mi neki veliki golf klub, imamo od opreme to što imamo, uglavnom članovi koriste svoje štapove, a u kućici imamo par setova za iznajmljivanje koji su složeni od onoga što su članovi ostavili od dotrajale opreme... - otkriva nam tajnik Golf kluba Split 1700 Srđan Mihaljević i dodaje:</p><p>- Nismo ni znali tko nam dolazi, stigla su četvorica momaka, uzeli opremu i krenuli na teren. Jedan naš član je prepoznao tog poznatog košarkaša jer je i on sam igrao košarku...</p><p>Isprva splitski golferi nisu bili posve sigurni je li riječ o poznatom košarkašu, pa su malo surfali internetom i vidjeli da se odmara u Dubrovniku, da je posjetio Slapove Krke i Trogir i zaključili kako bi to ipak mogao biti on. Ispostavilo se da su bili u pravu, a kasnije im je to potvrdio i njegov brat, koga su vozili do bankomata u obližnjem Stobreču, jer nisu imali gotovinu za plaćanje najma terena.</p><p>- Bili su zadovoljni pa su se vratili i dan kasnije. Naš teren je mali, održavamo ga kako i koliko možemo, i sigurno nije ni blizu razine terena na kakvima oni igraju, ali opet su odigrali par krugova i zahvalili se na odlasku.</p><p>Jedino što su rekli na odlasku je da su šokirani kako ovako lijepa turistička zemlja nema više golf terena...</p><p>- Russellovi su zamolili za diskreciju do odlaska iz Splita, što su iz kluba i poštovali, pa su nam tek danas ustupili par fotografija koje su snimljene iz klupske kućice. Za uspomenu su im ostale tek sunčane naočale koje je Russell izgubio na terenu... Inače, NBA zvijezda koja je na početku sezone potpisala 120 milijuna dolara vrijedan ugovor s Minnesota Timberwolvesima ničim nije odavala svoj status.</p><p>- Ponašali su se normalno, pristojno pozdravili na dolasku i na odlasku i to je sve što vam možemo reći. Da ga taj naš član nije prepoznao, nikad ne bi ni znali da je o njemu riječ.</p><p>Inače, splitski golf teren je mali, ali D'Angelo Russell nije najveći košarkaš koji je na njemu igrao, taj status i dalje drži naš Toni Kukoč, koji je veliko košarkaško ime, ali i veliko golf ime u našim okvirima. Bio je i prvak Hrvatske i izbornik golf reprezentacije..., a nije i jedini golfer među splitskim košarkašima, jer i Nikola Vujčić zna navratiti na splitsko vježbalište jer povremeno igra golf u Izraelu. Zanimljivo je kako je jedno vrijeme član kluba bio i bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Niko Kovač, koji je također jako dobar golfer.</p>