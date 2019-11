Govor Bautiste slomio Nadala: Bit će mi uzor do kraja života

Pobijedio sam osam mečeva, ali čovjek koji je bio najzaslužniji za osvajanje Davis Cupa je Roberto, rekao je Rafael Nadal u središtu proslave španjolskog osvajanja "salatare" u nedjelju u Madridu.

Roberto Bautista Agut u srijedu je napustio reprezentaciju na završnici novog izdanja prestižnog turnira kako bi bio s ocem kojemu se zdravlje naglo pogoršalo kao posljedica nesreće koju je imao 2016.

Tata mu se nije izvukao, pogodila ga je druga obiteljska tragedija u godinu i pol dana nakon smrti majke, ali odlučio se vratiti u reprezentaciju za finale protiv Kanade i pobijedio u prvom meču Félixa Auger-Aliassimea 7-6(3), 6-3.

Nadal je potom donio drugi, pobjednički bod svladavši Denisa Shapovalova 6-3, 7-6(7) za šesti španjolski naslov u Davis Cupu.

- Što je on učinio, pa to je bilo gotovo neljudski. Ne znam kako bih to objasnio. Bit će mi uzor do kraja života. Morao je otići, tata mu je umro, vratio se i trenirao s nama dan prije meča pa bio spreman igrati na jako visokom nivou. Nevjerojatno - rekao je Nadal.

"It's a dream day. It's been an incredible week. Each player, obviously Rafa, has been incredible. Thank you for being here."@BautistaAgut with some beautiful words after the win.#CANESP #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/YQDw3paGH2