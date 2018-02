'Govorili su mi da ću umrijeti, a ja volim ljudima začepiti usta'

Borba s Cormierom? DC je fantastičan borac, nije bez razloga prvak, odličan je bio i u teškoj kategoriji, no još se nije borio sa mnom, najavio je Stipe Miočić super meč koji UFC sprema za srpanj ove godine.

Protivnik mu je Daniel Cormier, UFC prvak kategorije do 93 kilograma, ali i čovjek sa zavidnim iskustvom u teškoj kategoriji.

- To je super borba koju svi žele vidjeti. Danas se sve vrti oko takvih borbi pa zašto onda ne prihvatiti? Sretan sam i uzbuđen jer ću sudjelovati na popisu borbi koji je sjajan. Odlično je i to što ću biti trener u reality showu The Ultimate Fighter i pokazati svoje trenerske kvalitete. Zahvalan sam UFC-u na prilici - kaže Miočić te dodaje da je odnos s organizacijom sada ipak bolji.

- Da, valjda je sada bolje, ali ništa ne zacijeli preko noći.

Navijači i UFC godinama ga podcjenjuju, a Stipe je pobjedom protiv Ngannoua postao i statistički najbolji teškaš u povijesti.

- Ma nije me briga što ljudi misle o meni, nikad me nije bilo briga, nikad me ni neće biti briga. Tu sam da bih pobijedio. Prije borbe s Ngannouom su mi ljudi pisali u porukama da ću umrijeti u prvoj rundi, govorili mi da počivam u miru i takve stvari. A ja baš volim ljudima začepiti usta - smije se Miočić.

Otkrio je i kad je točno saznao da bi se mogao boriti s Cormierom.

- Čelnici UFC-a došli su do mene dva sata prije borbe s Ngannouom i ponudili da iduća borba bude s Cormierom. No, u tom trenutku nisam želio da mi bilo što remeti koncentraciju. Dva dana nakon toga nazvao me Dana White i odmah sam prihvatio ponudu - rekao je Miočić.

Cormier: Jako poštujem Stipu, izvući će ono najbolje iz mene

Daniel Cormier jako je jednostavan tip, borac kojeg Stipe jako cijeni i koji je u svojim obraćanjima u javnosti jako sličan Miočiću. Pun poštovanja, staložen, istinski sportaš za razliku od nekih njegovih protivnika.

- Dana White je uporan tip, zna kako mi privući pozornost. Gledajte, ja volim novac, naravno da želite biti dobro plaćeni za ovakav posao, ali tek kad mi je rekao da bih mogao ispisati povijest, počeo sam ozbiljno razmišljati o borbi sa Stipom. Iznio sam mu svoje uvjete i to je to - otkriva Cormier kako je uopće došlo do razgovora o meču te nastavlja:

- Nisam očekivao da bih se mogao boriti za teškaški naslov. Mislio sam da ću ove godine odraditi još par borbi u svojoj kategoriji i to je to.

O Stipi ima samo lijepe riječi.

- Upoznao sam dobro Stipu, naučio sam puno o njemu, o njegovu karakteru, otkrio tko je i kakav je, koliko ga cijene u Clevelandu gdje je stup društva. Jako sam sretan što sam vidio koliko znači Clevelandu.

Ima slično razmišljanje kao Miočić.

- Prihvatio sam borbu jer mi se pruža prilika za nešto posebno, ali i zbog novca naravno. A onda mi je Stipe rekao da me voli zbog toga jer osjeća isto to. Rekao je 'ajmo, borit ćemo se'. Morali smo to učiniti. Ovo je natjecanje, ne moramo uvijek biti mrski suparnici, ovo je čisto natjecanje. Jako ga poštujem, želim ga pobijediti jer ima teškaški naslov i zato što će izvući najbolje iz mene.